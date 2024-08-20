Почему армия РФ стала проводить меньше атак в Запорожской и Херсонской областях

Резких изменений в составе, обращении и характере действий противника не произошло – признаков формирования наступательной группировки не выявлено. Напротив, есть основания говорить, что оперативная обстановка характеризуется определенным снижением интенсивности боевых действий, - отмечает Лиховой. Поделиться

По его словам, в течение трех последних дней в Запорожской области не было зафиксировано ни одной атаки российских окупантов.

На Ореховском направлении россияне пытались продвинуться в направлении Новоданиловки, но успеха не имели. На Приднепровском направлении сейчас относительно больше всего, как для нашей операционной зоны, количество боевых столкновений. Россияне продолжают пытаться выбить подразделения ВСУ из плацдармов на левом берегу Днепра. Однако безуспешно – за вчера там произошло одно штурмовое действие, за сегодня отражены уже две атаки россиян, – добавляет Лиховой. Поделиться

РСЗО ВСУ

Что повлияло на уменьшение интенсивности атак армии РФ на юге Украины

Уменьшение враждебной активности спикер ОСУВ "Таврия" объясняет отсутствием необходимых ресурсов и личного состава для проведения масштабных атак.

Как я говорил месяц назад – у россиян нет ресурса, который позволял бы проводить массированные наступательные эффективные действия сразу на нескольких направлениях. Поэтому они концентрируют все усилия на Покровском направлении, где десятки атак ежедневно. В то время как на всей протяженности ОУВ "Таврия", а это Херсонская и Запорожская область, количество их штурмовых действий измеряется единицами. Видно, что у них нет ни человеческого ресурса, ни достаточной техники, чтобы проводить атаки на земле, - объясняет Лиховой. Поделиться

При этом он добавил, что украинские военные продолжают наносить урон российским оккупантам на юге Украины.