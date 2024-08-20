Армия РФ внезапно прекратила атаки на юге Украины. В чем причина
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ внезапно прекратила атаки на юге Украины. В чем причина

Военные ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По информации спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в зонах боевых действий на юге Украины наблюдается снижение интенсивности наступательных действий оккупационной армии РФ.

Главные тезисы

  • Снижение интенсивности наступательных действий армии РФ на юге Украины вызвано отсутствием необходимых ресурсов и личного состава для масштабных действий.
  • Оперативная обстановка характеризуется определенным снижением интенсивности боевых действий в Запорожской и Херсонской областях Украины.
  • Российские оккупанты концентрируют усилия на Покровском направлении из-за ограниченности ресурсов для массированных наступательных действий.
  • Украинские военные продолжают наносить урон российским оккупантам, что приводит к уменьшению вражеской активности армии РФ на юге Украины.
  • В результате на юге Украины было ликвидировано 69 солдат и 25 единиц вооружения российских оккупантов и военной техники, включая боевую технику и радиопеленгационные комплексы.

Почему армия РФ стала проводить меньше атак в Запорожской и Херсонской областях

Резких изменений в составе, обращении и характере действий противника не произошло – признаков формирования наступательной группировки не выявлено. Напротив, есть основания говорить, что оперативная обстановка характеризуется определенным снижением интенсивности боевых действий, - отмечает Лиховой.

По его словам, в течение трех последних дней в Запорожской области не было зафиксировано ни одной атаки российских окупантов.

На Ореховском направлении россияне пытались продвинуться в направлении Новоданиловки, но успеха не имели. На Приднепровском направлении сейчас относительно больше всего, как для нашей операционной зоны, количество боевых столкновений. Россияне продолжают пытаться выбить подразделения ВСУ из плацдармов на левом берегу Днепра. Однако безуспешно – за вчера там произошло одно штурмовое действие, за сегодня отражены уже две атаки россиян, – добавляет Лиховой.

Армия РФ в течение 3 дней не производит атак в Запорожской области
РСЗО ВСУ

Что повлияло на уменьшение интенсивности атак армии РФ на юге Украины

Уменьшение враждебной активности спикер ОСУВ "Таврия" объясняет отсутствием необходимых ресурсов и личного состава для проведения масштабных атак.

Как я говорил месяц назад – у россиян нет ресурса, который позволял бы проводить массированные наступательные эффективные действия сразу на нескольких направлениях. Поэтому они концентрируют все усилия на Покровском направлении, где десятки атак ежедневно. В то время как на всей протяженности ОУВ "Таврия", а это Херсонская и Запорожская область, количество их штурмовых действий измеряется единицами. Видно, что у них нет ни человеческого ресурса, ни достаточной техники, чтобы проводить атаки на земле, - объясняет Лиховой.

При этом он добавил, что украинские военные продолжают наносить урон российским оккупантам на юге Украины.

За вчерашние сутки была сокращена российская армия на 69 человек. Это безвозвратные и санитарные потери вместе. А также 25 единиц вооружения и военной техники. Среди них одна боевая бронированная машина, один радиопеленгационных метеорологический комплекс РПМК-1 "Улыбка", четыре артиллерийские системы, среди них один зенитно-ракетный комплекс С-60, 10 автомобилей, 5 разведывательных БПЛА, 3 лодки и один гидроскутер, - отмечает.

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