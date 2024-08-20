По информации спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в зонах боевых действий на юге Украины наблюдается снижение интенсивности наступательных действий оккупационной армии РФ.
Главные тезисы
- Снижение интенсивности наступательных действий армии РФ на юге Украины вызвано отсутствием необходимых ресурсов и личного состава для масштабных действий.
- Оперативная обстановка характеризуется определенным снижением интенсивности боевых действий в Запорожской и Херсонской областях Украины.
- Российские оккупанты концентрируют усилия на Покровском направлении из-за ограниченности ресурсов для массированных наступательных действий.
- Украинские военные продолжают наносить урон российским оккупантам, что приводит к уменьшению вражеской активности армии РФ на юге Украины.
- В результате на юге Украины было ликвидировано 69 солдат и 25 единиц вооружения российских оккупантов и военной техники, включая боевую технику и радиопеленгационные комплексы.
Почему армия РФ стала проводить меньше атак в Запорожской и Херсонской областях
По его словам, в течение трех последних дней в Запорожской области не было зафиксировано ни одной атаки российских окупантов.
Что повлияло на уменьшение интенсивности атак армии РФ на юге Украины
Уменьшение враждебной активности спикер ОСУВ "Таврия" объясняет отсутствием необходимых ресурсов и личного состава для проведения масштабных атак.
При этом он добавил, что украинские военные продолжают наносить урон российским оккупантам на юге Украины.
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