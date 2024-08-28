Армія РФ різко збільшила кількість атак на фронті

Протягом минулої доби, 27 серпня, відбулося 184 бойових зіткнення між російськими загарбниками та Силами оборони України. Найскладніша ситуація зберігається на Покровському напрямку.

Втрати армії РФ станом на 28 серпня 2024 року:

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 611 190 (+1090) осіб,

танків — 8568 (+5) од,

бойових броньованих машин — 16681 (+14) од,

артилерійських систем — 17522 (+27) од,

РСЗВ — 1174 (+1) од,

засобів ППО — 938 (+1) од,

літаків — 368 (+1) од,

гелікоптерів — 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14348 (+94),

крилатих ракет — 2553 (+6),

кораблів/катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 23654 (+41) од,

спеціальної техніки — 2950 (+6).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо про ситуацію на фронті 27-28 серпня

Окрім вкрай напруженої ситуації на Покровському напрямку, російські окупанти стрімко нарощують кількість штурмів на Куп’янському, Торецькому та Курахівському напрямках.

Протягом 27 серпня ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири удари 12 ракетами та 86 авіаударів, скинувши 110 КАБів.

Ба більше, армія РФ здійснила понад 4300 обстрілів, з них 120 — із реактивних систем залпового вогню.