Армія РФ різко збільшила кількість атак на фронті

Протягом минулої доби, 27 серпня, відбулося 184 бойових зіткнення між російськими загарбниками та Силами оборони України. Найскладніша ситуація зберігається на Покровському напрямку.
Головні тези:
- Покровський, Куп’янський, Торецький та Курахівський напрямки наразі є найгарячішими на фронті.
- За останню добу російські окупанти здійснили понад 4300 обстрілів та 110 авіаударів.
- На різних напрямках українські війська відбили численні атаки армії РФ.
Втрати армії РФ станом на 28 серпня 2024 року:
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 611 190 (+1090) осіб,
танків — 8568 (+5) од,
бойових броньованих машин — 16681 (+14) од,
артилерійських систем — 17522 (+27) од,
РСЗВ — 1174 (+1) од,
засобів ППО — 938 (+1) од,
літаків — 368 (+1) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14348 (+94),
крилатих ракет — 2553 (+6),
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 23654 (+41) од,
спеціальної техніки — 2950 (+6).
Що відомо про ситуацію на фронті 27-28 серпня
Окрім вкрай напруженої ситуації на Покровському напрямку, російські окупанти стрімко нарощують кількість штурмів на Куп’янському, Торецькому та Курахівському напрямках.
Протягом 27 серпня ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири удари 12 ракетами та 86 авіаударів, скинувши 110 КАБів.
Ба більше, армія РФ здійснила понад 4300 обстрілів, з них 120 — із реактивних систем залпового вогню.
На Харківському напрямку українські воїни відбили 9 атак ворога;
На Куп’янському напрямку ворог 25 разів намагався прорватися вперед,, однак безуспішно;
На Лиманському напрямку зафіксовано 16 атак армії РФ;
На Сіверському напрямку відбулося 4 бої;
На Покровському напрямку бійці ЗСУ відбивали 55 російських атак в районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка, Гродівка, Миронівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки;
На Курахівському напрямку українські воїни 22 вступали у бій з ворогом;
На Времівському напрямку відбулося 7 штурмів з боку армії РФ;
На Оріхівському напрямку зафіксовано 4 боєзіткнення неподалік Малої Токмачки та Роботиного;
На Придніпровському напрямку воїни ЗСУ успішно відбили дві атаки противника.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-