Армия РФ резко увеличила количество атак на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ резко увеличила количество атак на фронте

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки, 27 августа, произошло 184 боевых столкновений между российскими захватчиками и Силами обороны Украины. Самая сложная ситуация сохраняется на Покровском направлении.

Главные тезисы

  • Покровское, Купянское, Торецкое и Кураховское направления являются самыми горячими на фронте.
  • За последние сутки российские оккупанты совершили более 4300 обстрелов и 110 авиаударов.
  • На разных направлениях украинские войска отбили многочисленные атаки армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 28 августа 2024 года:

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 611 190 (+1090) человек,

  • танков — 8568 (+5) ед,

  • боевых бронированных машин — 16681 (+14) ед,

  • артиллерийских систем — 17522 (+27) ед,

  • РСЗО — 1174 (+1) ед,

  • средств ПВО — 938 (+1) ед,

  • самолетов — 368 (+1) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14348 (+94),

  • крылатых ракет — 2553 (+6),

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подлодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 23654 (+41) ед,

  • специальной техники — 2950 (+6).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте 27-28 августа

Кроме крайне напряженной ситуации на Покровском направлении, российские оккупанты стремительно наращивают количество штурмов на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях.

В течение 27 августа враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре удара 12 ракетами и 86 авиаударов, сбросив 110 КАБ.

Более того, армия РФ совершила более 4300 обстрелов, из них 120 — из реактивных систем залпового огня.

  • На Харьковском направлении украинские воины отразили 9 атак врага;

  • На Купянском направлении враг 25 раз пытался прорваться вперед, но безуспешно;

  • На Лиманском направлении зафиксировано 16 атак армии РФ;

  • На Северском направлении произошло 4 боя;

  • На Покровском направлении бойцы ВСУ отражали 55 российских атак в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка, Гродовка, Мироновка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки;

  • На Кураховском направлении украинские воины также вступали в бой с врагом;

  • На Времивском направлении было 7 штурмов со стороны армии РФ;

  • На Ореховском направлении зафиксировано 4 боестолкновения неподалеку от Малой Токмачки и Роботиного;

  • На Приднепровском направлении воины ВСУ успешно отразили две атаки противника.

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