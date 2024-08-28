Армия РФ резко увеличила количество атак на фронте

За прошедшие сутки, 27 августа, произошло 184 боевых столкновений между российскими захватчиками и Силами обороны Украины. Самая сложная ситуация сохраняется на Покровском направлении.
Главные тезисы
- Покровское, Купянское, Торецкое и Кураховское направления являются самыми горячими на фронте.
- За последние сутки российские оккупанты совершили более 4300 обстрелов и 110 авиаударов.
- На разных направлениях украинские войска отбили многочисленные атаки армии РФ.
Потери армии РФ по состоянию на 28 августа 2024 года:
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 611 190 (+1090) человек,
танков — 8568 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 16681 (+14) ед,
артиллерийских систем — 17522 (+27) ед,
РСЗО — 1174 (+1) ед,
средств ПВО — 938 (+1) ед,
самолетов — 368 (+1) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14348 (+94),
крылатых ракет — 2553 (+6),
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подлодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 23654 (+41) ед,
специальной техники — 2950 (+6).
Что известно о ситуации на фронте 27-28 августа
Кроме крайне напряженной ситуации на Покровском направлении, российские оккупанты стремительно наращивают количество штурмов на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях.
В течение 27 августа враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре удара 12 ракетами и 86 авиаударов, сбросив 110 КАБ.
Более того, армия РФ совершила более 4300 обстрелов, из них 120 — из реактивных систем залпового огня.
На Харьковском направлении украинские воины отразили 9 атак врага;
На Купянском направлении враг 25 раз пытался прорваться вперед, но безуспешно;
На Лиманском направлении зафиксировано 16 атак армии РФ;
На Северском направлении произошло 4 боя;
На Покровском направлении бойцы ВСУ отражали 55 российских атак в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка, Гродовка, Мироновка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки;
На Кураховском направлении украинские воины также вступали в бой с врагом;
На Времивском направлении было 7 штурмов со стороны армии РФ;
На Ореховском направлении зафиксировано 4 боестолкновения неподалеку от Малой Токмачки и Роботиного;
На Приднепровском направлении воины ВСУ успешно отразили две атаки противника.
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