Армия РФ резко увеличила количество атак на фронте

За прошедшие сутки, 27 августа, произошло 184 боевых столкновений между российскими захватчиками и Силами обороны Украины. Самая сложная ситуация сохраняется на Покровском направлении.

Потери армии РФ по состоянию на 28 августа 2024 года:

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 611 190 (+1090) человек,

танков — 8568 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 16681 (+14) ед,

артиллерийских систем — 17522 (+27) ед,

РСЗО — 1174 (+1) ед,

средств ПВО — 938 (+1) ед,

самолетов — 368 (+1) ед,

вертолетов — 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 14348 (+94),

крылатых ракет — 2553 (+6),

кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

подлодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 23654 (+41) ед,

специальной техники — 2950 (+6).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте 27-28 августа

Кроме крайне напряженной ситуации на Покровском направлении, российские оккупанты стремительно наращивают количество штурмов на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях.

В течение 27 августа враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре удара 12 ракетами и 86 авиаударов, сбросив 110 КАБ.

Более того, армия РФ совершила более 4300 обстрелов, из них 120 — из реактивных систем залпового огня.