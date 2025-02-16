Армія РФ почала штурм на Курщині під червоними прапорами — відео

Росіяни знову пішли в штурм на Курщині проти 47 бригади та суміжників . Колоною з понад десяток танків та близько роти ворогів — на штурм кинули «елітну» російську 155 бригаду морпіхів із прапорами «пабєди». Але замість «пабєди» вийшло традиційне «мракобєсіє», — розповіли українські воїни.