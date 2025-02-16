Армія РФ почала штурм на Курщині під червоними прапорами — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ почала штурм на Курщині під червоними прапорами — відео

армія РФ
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Джерело:  online.ua

Українські воїни змогли успішно розгромити колону російських морпіхів, які ринулися на штурм через мінне поле під зливою українських дронів у Курській області РФ.

Головні тези:

  • Українські дрони та батальйон ББС допомогли відбити атаку, це стало можливим завдяки ефективній обороні 47 окремої механізованої бригади 'Магура'.
  • Протягом доби відбулися 79 бойових зіткнень, найбільше з них зафіксовано на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Росіяни знову зганьбилися на Курщині

Про ситуацію на ворожій території розповіла 47 окрема механізована бригада "Магура".

Росіяни знову пішли в штурм на Курщині проти 47 бригади та суміжників . Колоною з понад десяток танків та близько роти ворогів — на штурм кинули «елітну» російську 155 бригаду морпіхів із прапорами «пабєди». Але замість «пабєди» вийшло традиційне «мракобєсіє», — розповіли українські воїни.

Бійці ЗСУ розповідають, що солдатів РФ не зупинило ні мінне поле, ні рій українських дронів 47 бригади «Маґура».

Від наших «пташок» різко втомилися не тільки танки. Один з танкістів вирішив «відпочити» біля підбитої машини — і наш FPV батальйону ББС допоміг йому остаточно.

Варто зазначити, що протягом поточної доби вже відбулося 79 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Новопавлівському напрямках.

16 лютого на Курщині українські захисники відбили дві атаки загарбницьких військ, наразі тривають чотири боєзіткнення. Ворог завдав 320 артилерійських ударів, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

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