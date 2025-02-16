Армия РФ начала штурм на Курщине под красными флагами — видео

Украинские воины смогли успешно разгромить колонну российских морпехов, ринувшихся на штурм через минной поле под ливнем украинских дронов в Курской области РФ.

Россияне снова опозорились на Курщине

О ситуации на вражеской территории рассказала 47 отдельная механизированная бригада "Магура".

Россияне снова пошли в штурм на Курщине против 47 бригады и смежников. Колонной более десятка танков и около роты врагов — на штурм бросили «элитную» российскую бригаду морпехов с флагами «пабеды». Но вместо «пабеды» вышло традиционное «мракобесие», — рассказали украинские воины. Поделиться

Бойцы ВСУ рассказывают, что солдат РФ не остановило ни минное поле, ни рой украинских дронов 47 бригады Магура.

От наших «птичек» резко устали не только танки. Один из танкистов решил «отдохнуть» у подбитой машины — и наш FPV батальона ББС помог ему окончательно. Поделиться

Стоит отметить, что в течение суток уже произошло 79 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.