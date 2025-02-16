Армия РФ начала штурм на Курщине под красными флагами — видео

Украинские воины смогли успешно разгромить колонну российских морпехов, ринувшихся на штурм через минной поле под ливнем украинских дронов в Курской области РФ.
Главные тезисы
- Украинские дроны и батальон ББС помогли отбить атаку, что стало возможным благодаря эффективной обороне 47-й отдельной механизированной бригады “Магура”.
- За сутки произошло 79 боевых столкновений, больше всего из них зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.
Россияне снова опозорились на Курщине
О ситуации на вражеской территории рассказала 47 отдельная механизированная бригада "Магура".
Бойцы ВСУ рассказывают, что солдат РФ не остановило ни минное поле, ни рой украинских дронов 47 бригады Магура.
Стоит отметить, что в течение суток уже произошло 79 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.
16 февраля на Курщине украинские защитники отбили две атаки захватнических войск, в настоящее время продолжаются четыре боестолкновения. Враг нанес 320 артиллерийских ударов, в том числе 10 из реактивных систем залпового огня.
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