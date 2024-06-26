Армія РФ скинула авіабомбу на Селидове

26 червня російська армія скинула авіабомбу ФАБ-500 на селище Селидове в Донецькій області.

У результаті російської атаки у селищі Селидове пошкоджена інфраструктура

У результаті атаки російської армії зазнала пошкоджень адміністративна будівля підрозділу ДСНС, шість пʼятиповерхових та 37 приватних житлових будинків, а також приватний автомобіль.

Російські війська не припиняють щоденні обстріли Селидівської громади. 26.06.2024 приблизно о 04-10 російські війська скинули на м. Селидове авіабомбу ФАБ-500, — повідомили у військовій адміністрації міста. Поширити

В результаті атаки зазнала пошкоджень адміністративна будівля підрозділу Державної службм України з надзвичайних ситуацій, шість пʼятиповерхових та 37 приватних житлових будинків, а також приватний автомобіль. За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає.

Також Донецька ОВА планує провести примусову евакуацію населення з міста Торецьк. Причиною є те, що російські війська знаходяться дуже близько до міста і воно постійно під обстрілами.

Війська РФ завдали удару по багатоповерхівці у Херсоні

Російські окупанти завдали удару по житловому кварталу Херсона, внаслідок чого постраждав чоловік.

“Прилетіло” по одній з квартир у багатоповерхівці. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 72-річний херсонець, — йдеться у повідомленні. Поширити

Чоловіка у середньому стані тяжкості доставили до лікарні «швидкою» із діагнозом контузії, поранення руки, вибухової та черепно-мозкової травми.

Крім цього, російські війська атакували блокпост поліції у Херсонській області, що призвело до загибелі правоохоронця. Загиблим був 36-річний поліцейський Олександр Чухун, який залишився з дружиною-поліцейською та 12-річною донькою.