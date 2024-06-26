Армія РФ скинула авіабомбу на Селидове

26 червня російська армія скинула авіабомбу ФАБ-500 на селище Селидове в Донецькій області.
Головні тези:
- Донецька ОВА планує примусову евакуацію з міста Торецьк через постійні обстріли з боку російських військ.
- У результаті атаки РФ житлового кварталу у Херсоні один чоловік отримав пошкодження.
- У результаті обстрілу блокпосту поліції у Херсонській області загинув поліцейський.
- Російські атаки на цивільні об'єкти в Україні продовжуються, завдаючи шкоди мирному населенню та призводячи до жертв серед цивільного населення.
У результаті російської атаки у селищі Селидове пошкоджена інфраструктура
У результаті атаки російської армії зазнала пошкоджень адміністративна будівля підрозділу ДСНС, шість пʼятиповерхових та 37 приватних житлових будинків, а також приватний автомобіль.
В результаті атаки зазнала пошкоджень адміністративна будівля підрозділу Державної службм України з надзвичайних ситуацій, шість пʼятиповерхових та 37 приватних житлових будинків, а також приватний автомобіль. За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає.
Також Донецька ОВА планує провести примусову евакуацію населення з міста Торецьк. Причиною є те, що російські війська знаходяться дуже близько до міста і воно постійно під обстрілами.
Війська РФ завдали удару по багатоповерхівці у Херсоні
Російські окупанти завдали удару по житловому кварталу Херсона, внаслідок чого постраждав чоловік.
Чоловіка у середньому стані тяжкості доставили до лікарні «швидкою» із діагнозом контузії, поранення руки, вибухової та черепно-мозкової травми.
Крім цього, російські війська атакували блокпост поліції у Херсонській області, що призвело до загибелі правоохоронця. Загиблим був 36-річний поліцейський Олександр Чухун, який залишився з дружиною-поліцейською та 12-річною донькою.
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