Армія РФ випробовує модифіковані боєприпаси під час атак на Харків — Синєгубов
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ випробовує модифіковані боєприпаси під час атак на Харків — Синєгубов

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Наслідки атаки армії РФ по Харкову

За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупаційна армія РФ використовує атаки на Харків у якості плацдарму для випробувань модифікованих боєприпасів. 

Головні тези:

  • Армія РФ використовує атаки на Харків для випробувань модифікованих боєприпасів.
  • Окупанти постійно вдосконалюють свою військову техніку, щоб використовувати її для атак на цивільне населення.
  • Вартість дорогоцінних ракетних систем змушує росіян шукати менш витратні альтернативи, такі як модифіковані боєприпаси.
  • Під час ударів по Харкову армія РФ перейшла на використання УМПБ 30-Д для економії коштів.

Що відомо про використання армією РФ модифікованих боєприпасів під час атак на Харків

Ворог не зупиняється, а постійно випробовує модифіковані боєприпаси, використовуючи місто Харків як плацдарм для своїх тренувань, - підкреслює очільник ОВА.

Синєгубов зазначив, що окупаційна армія РФ намагається адаптуватись, і всі застарілі озброєння зі складів використати для вбивства цивільного населення в Україні.

Ми мали перший удар по місту Харків у неділю, по території приватної школи. Це був КАБ-250. Боєприпас був з крилами, з GPS-модулем, - підкреслив керівник ОВА.

Він наголосив, що російським окупантам стає дедалі дорожче і складніше використовувати ракетні системи, зокрема “Калібр”, які коштують по 10 млн доларів за кожну одиницю.

Що зараз армія РФ почала використовувати під час ударів по Харкову

Саме тому росіяни почали використовувати для ударів по Харкову УМПБ 30-Д.

Їхня вартість близько 100 тисяч доларів, а після модифікації, можливо, трохи більше.

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