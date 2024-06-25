За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупаційна армія РФ використовує атаки на Харків у якості плацдарму для випробувань модифікованих боєприпасів.

Що відомо про використання армією РФ модифікованих боєприпасів під час атак на Харків

Ворог не зупиняється, а постійно випробовує модифіковані боєприпаси, використовуючи місто Харків як плацдарм для своїх тренувань, - підкреслює очільник ОВА. Поширити

Синєгубов зазначив, що окупаційна армія РФ намагається адаптуватись, і всі застарілі озброєння зі складів використати для вбивства цивільного населення в Україні.

Ми мали перший удар по місту Харків у неділю, по території приватної школи. Це був КАБ-250. Боєприпас був з крилами, з GPS-модулем, - підкреслив керівник ОВА. Поширити

Він наголосив, що російським окупантам стає дедалі дорожче і складніше використовувати ракетні системи, зокрема “Калібр”, які коштують по 10 млн доларів за кожну одиницю.

Що зараз армія РФ почала використовувати під час ударів по Харкову

Саме тому росіяни почали використовувати для ударів по Харкову УМПБ 30-Д.

Їхня вартість близько 100 тисяч доларів, а після модифікації, можливо, трохи більше.