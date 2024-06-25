По словам руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, оккупационная армия РФ использует атаки на Харьков в качестве плацдарма для испытаний модифицированных боеприпасов.

Что известно об использовании армией РФ модифицированных боеприпасов во время атак на Харьков

Враг не останавливается, а постоянно испытывает модифицированные боеприпасы, используя город Харьков как плацдарм для своих тренировок, – подчеркивает глава ОВА. Поделиться

Синегубов отметил, что оккупационная армия РФ пытается адаптироваться и все устаревшие вооружения со складов использовать для убийства гражданского населения в Украине.

У нас был первый удар по городу Харьков в воскресенье, по территории частной школы. Это был КАБ-250. Боеприпас был с крыльями, с GPS-модулем, – подчеркнул руководитель ОВА. Поделиться

Он подчеркнул, что российским оккупантам становится все дороже и сложнее использовать ракетные системы, в том числе "Калибр", которые стоят по 10 млн долларов за каждую единицу.

Что сейчас армия РФ начала использовать во время ударов по Харькову

Именно поэтому россияне стали использовать для ударов по Харькову УМПБ 30-Д.

Их стоимость около 100 тысяч долларов, а после модификации, возможно, немного больше.