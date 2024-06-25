Армия РФ испытывает модифицированные боеприпасы во время атак на Харьков — Синегубов
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ испытывает модифицированные боеприпасы во время атак на Харьков — Синегубов

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Последствия атаки армии РФ по Харькову
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По словам руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, оккупационная армия РФ использует атаки на Харьков в качестве плацдарма для испытаний модифицированных боеприпасов.

Главные тезисы

  • Оккупационная армия РФ испытывает модифицированные боеприпасы во время атак на Харьков.
  • Использование модифицированных боеприпасов помогает сократить расходы на стратегически важные ракетные системы, такие как “Калибр”.
  • Стратегия армии РФ включает поиск более дешевых альтернативных средств военной техники, таких как УМПБ 30-Д, для обеспечения ударов по целям в Харькове.
  • Российские военные постоянно совершенствуют свою технику и применяют новые технологии в боевых действиях.
  • Использование модифицированных боеприпасов становится более распространенным военным решением из-за их эффективности и экономии средств.

Что известно об использовании армией РФ модифицированных боеприпасов во время атак на Харьков

Враг не останавливается, а постоянно испытывает модифицированные боеприпасы, используя город Харьков как плацдарм для своих тренировок, – подчеркивает глава ОВА.

Синегубов отметил, что оккупационная армия РФ пытается адаптироваться и все устаревшие вооружения со складов использовать для убийства гражданского населения в Украине.

У нас был первый удар по городу Харьков в воскресенье, по территории частной школы. Это был КАБ-250. Боеприпас был с крыльями, с GPS-модулем, – подчеркнул руководитель ОВА.

Он подчеркнул, что российским оккупантам становится все дороже и сложнее использовать ракетные системы, в том числе "Калибр", которые стоят по 10 млн долларов за каждую единицу.

Что сейчас армия РФ начала использовать во время ударов по Харькову

Именно поэтому россияне стали использовать для ударов по Харькову УМПБ 30-Д.

Их стоимость около 100 тысяч долларов, а после модификации, возможно, немного больше.

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