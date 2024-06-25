По словам руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, оккупационная армия РФ использует атаки на Харьков в качестве плацдарма для испытаний модифицированных боеприпасов.
Главные тезисы
- Оккупационная армия РФ испытывает модифицированные боеприпасы во время атак на Харьков.
- Использование модифицированных боеприпасов помогает сократить расходы на стратегически важные ракетные системы, такие как “Калибр”.
- Стратегия армии РФ включает поиск более дешевых альтернативных средств военной техники, таких как УМПБ 30-Д, для обеспечения ударов по целям в Харькове.
- Российские военные постоянно совершенствуют свою технику и применяют новые технологии в боевых действиях.
- Использование модифицированных боеприпасов становится более распространенным военным решением из-за их эффективности и экономии средств.
Что известно об использовании армией РФ модифицированных боеприпасов во время атак на Харьков
Синегубов отметил, что оккупационная армия РФ пытается адаптироваться и все устаревшие вооружения со складов использовать для убийства гражданского населения в Украине.
Он подчеркнул, что российским оккупантам становится все дороже и сложнее использовать ракетные системы, в том числе "Калибр", которые стоят по 10 млн долларов за каждую единицу.
Что сейчас армия РФ начала использовать во время ударов по Харькову
Именно поэтому россияне стали использовать для ударов по Харькову УМПБ 30-Д.
Их стоимость около 100 тысяч долларов, а после модификации, возможно, немного больше.
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