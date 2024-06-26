Армия РФ сбросила авиабомбу на Селидово

26 июня российская армия сбросила авиабомбу ФАБ-500 на поселок Селидово в Донецкой области.

В результате российской атаки в поселке Селидово повреждена инфраструктура

В результате атаки российской армии получили повреждения административное здание подразделения ГСЧС, шесть пятиэтажных и 37 частных жилых домов, а также частный автомобиль.

Российские войска не прекращают ежедневные обстрелы Селидовской общины. 26.06.2024 примерно в 04:10 российские войска сбросили на г. Селидову авиабомбу ФАБ-500, - сообщили в военной администрации города. Поделиться

В результате атаки получили повреждения административное здание подразделения Государственной служб Украины по чрезвычайным ситуациям, шесть пятиэтажных и 37 частных жилых домов, а также частный автомобиль. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Также Донецкая ОВА планирует провести принудительную эвакуацию населения из Тореца. Причиной является то, что русские войска находятся очень близко к городу и постоянно под обстрелами.

Войска РФ нанесли удар по многоэтажке в Херсоне

Российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Херсона, в результате чего пострадал мужчина.

"Прилетело" по одной из квартир в многоэтажке. В результате вражеского обстрела пострадал 72-летний херсонец, — говорится в сообщении. Поделиться

Мужчину в среднем тяжести доставили в больницу «скорой» с диагнозом контузии, ранения руки, взрывной и черепно-мозговой травмы.

Кроме того, российские войска атаковали блокпост полиции в Херсонской области, что привело к гибели правоохранителя. Погибшим был 36-летний полицейский Александр Чухун, оставшийся с супругой-полицейской и 12-летней дочерью.