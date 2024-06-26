Армия РФ сбросила авиабомбу на Селидово

26 июня российская армия сбросила авиабомбу ФАБ-500 на поселок Селидово в Донецкой области.
Главные тезисы
- Донецкая ОВА планирует принудительную эвакуацию из города Торецк из-за постоянных обстрелов со стороны российских войск.
- В результате атаки РФ жилищного квартала в Херсоне один человек получил повреждение.
- В результате обстрела блокпоста полиции в Херсонской области погиб полицейский.
- Российские атаки на гражданские объекты в Украине продолжаются, причиняя вред мирному населению и приводя к жертвам среди гражданского населения.
В результате российской атаки в поселке Селидово повреждена инфраструктура
В результате атаки российской армии получили повреждения административное здание подразделения ГСЧС, шесть пятиэтажных и 37 частных жилых домов, а также частный автомобиль.
В результате атаки получили повреждения административное здание подразделения Государственной служб Украины по чрезвычайным ситуациям, шесть пятиэтажных и 37 частных жилых домов, а также частный автомобиль. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
Также Донецкая ОВА планирует провести принудительную эвакуацию населения из Тореца. Причиной является то, что русские войска находятся очень близко к городу и постоянно под обстрелами.
Войска РФ нанесли удар по многоэтажке в Херсоне
Российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Херсона, в результате чего пострадал мужчина.
Мужчину в среднем тяжести доставили в больницу «скорой» с диагнозом контузии, ранения руки, взрывной и черепно-мозговой травмы.
Кроме того, российские войска атаковали блокпост полиции в Херсонской области, что привело к гибели правоохранителя. Погибшим был 36-летний полицейский Александр Чухун, оставшийся с супругой-полицейской и 12-летней дочерью.
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