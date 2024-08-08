Армія РФ скинула планерну авіабомбу на Селидове — є загиблі та поранені

Російські терористи 8 серпня ввечері скинула на Селидове Донецької області планерну авіабомбу. Внаслідок цього загинуло дві людини, семеро зазнали поранень.

Росія бомбила Селидове, є жертви

Дві людини загинули і семеро поранені внаслідок обстрілу Селидового. — пошкодили дві багатоповерхівки та адмінбудівлю. Поширити

Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Фейсбуці.

За його словами, сьогодні ввечері росіяни скинули на місто планерну авіабомбу.

Це вже друга така смертоносна атака на цивільних за день — нагадаю, вранці росіяни вбили двох людей у Костянтинівці. Не можна недооцінювати жорстокість і підступність ворога! Бережіть себе! Евакуюйтесь!

Станом на 21:30 стало відомо вже про 11 поранених. Серед поранених — дитина 2019 року народження.

Пошкоджені 20 багатоповерхівок, шість адмінбудівель і три підприємства.

РФ вкотре обстріляла Донеччину

8 серпня російські військові обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі.

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, 2 людини загинули внаслідок обстрілу Костянтинівки.