Армія РФ скинула планерну авіабомбу на Селидове — є загиблі та поранені

Російські терористи 8 серпня ввечері скинула на Селидове Донецької області планерну авіабомбу. Внаслідок цього загинуло дві людини, семеро зазнали поранень.
Головні тези:
- Російські терористи скинули планерну авіабомбу на Селидове, що спричинило загибель двох людей і поранення сімох.
- Обстріл міста призвів до серйозних руйнувань двох будівель та зазнання поранень цивільних мешканців.
- Це вже друга смертоносна атака Росії на цивільне населення за день, що свідчить про жорстокість та підступність ворога.
- Російські війська також обстріляли Костянтинівку, де внаслідок атаки загинули дві людини, а приватний сектор отримав значні пошкодження.
Росія бомбила Селидове, є жертви
Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Фейсбуці.
За його словами, сьогодні ввечері росіяни скинули на місто планерну авіабомбу.
Це вже друга така смертоносна атака на цивільних за день — нагадаю, вранці росіяни вбили двох людей у Костянтинівці. Не можна недооцінювати жорстокість і підступність ворога! Бережіть себе! Евакуюйтесь!
Станом на 21:30 стало відомо вже про 11 поранених. Серед поранених — дитина 2019 року народження.
Пошкоджені 20 багатоповерхівок, шість адмінбудівель і три підприємства.
РФ вкотре обстріляла Донеччину
8 серпня російські військові обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі.
Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, 2 людини загинули внаслідок обстрілу Костянтинівки.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-