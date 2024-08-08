Армия РФ сбросила планерную авиабомбу на Селидово — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ сбросила планерную авиабомбу на Селидово — есть погибшие и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Селидово
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Российские террористы 8 августа вечером сбросила на Селидово Донецкой области планерную авиабомбу. В результате погибли два человека, семеро получили ранения.

Главные тезисы

  • Атака российских террористов на Селидово привела к гибели двух человек и ранению семерых.
  • Обстрел города вызвал серьезные разрушения двух зданий и ранения мирных жителей.
  • Помимо Селидово, российские войска обстреляли Константиновку, где также погибли два человека и были нанесены значительные ущербы частному сектору.

Россия бомбила Селидово, есть жертвы

Два человека погибли и семеро ранены в результате обстрела Селидового. — повредили две многоэтажки и админздание.

Об этом начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил в Фейсбуке.

По его словам, сегодня вечером россияне сбросили на город планерную авиабомбу.

Это уже вторая такая смертоносная атака на гражданских за день — напомню, утром россияне убили двух человек в Константиновке. Нельзя недооценивать жестокость и коварство врага! Берегите себя! Эвакуйтесь!

По состоянию на 21:30 стало известно уже об 11 раненых. Среди раненых – ребенок 2019 года рождения.

Повреждены 20 многоэтажек, шесть админпостроек и три предприятия.

РФ в очередной раз обстреляла Донбасс

8 августа российские военные обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки есть погибшие.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, 2 человека погибли в результате обстрела Константиновки.

Оккупанты РФ попали в частный сектор. По предварительной информации, враг использовал артиллерию.

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