Армия РФ сбросила планерную авиабомбу на Селидово — есть погибшие и раненые

Российские террористы 8 августа вечером сбросила на Селидово Донецкой области планерную авиабомбу. В результате погибли два человека, семеро получили ранения.

Россия бомбила Селидово, есть жертвы

Два человека погибли и семеро ранены в результате обстрела Селидового. — повредили две многоэтажки и админздание. Поделиться

Об этом начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил в Фейсбуке.

По его словам, сегодня вечером россияне сбросили на город планерную авиабомбу.

Это уже вторая такая смертоносная атака на гражданских за день — напомню, утром россияне убили двух человек в Константиновке. Нельзя недооценивать жестокость и коварство врага! Берегите себя! Эвакуйтесь!

По состоянию на 21:30 стало известно уже об 11 раненых. Среди раненых – ребенок 2019 года рождения.

Повреждены 20 многоэтажек, шесть админпостроек и три предприятия.

РФ в очередной раз обстреляла Донбасс

8 августа российские военные обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки есть погибшие.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, 2 человека погибли в результате обстрела Константиновки.