Армия РФ сбросила планерную авиабомбу на Селидово — есть погибшие и раненые

Российские террористы 8 августа вечером сбросила на Селидово Донецкой области планерную авиабомбу. В результате погибли два человека, семеро получили ранения.
Главные тезисы
- Атака российских террористов на Селидово привела к гибели двух человек и ранению семерых.
- Обстрел города вызвал серьезные разрушения двух зданий и ранения мирных жителей.
- Помимо Селидово, российские войска обстреляли Константиновку, где также погибли два человека и были нанесены значительные ущербы частному сектору.
Россия бомбила Селидово, есть жертвы
Об этом начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил в Фейсбуке.
По его словам, сегодня вечером россияне сбросили на город планерную авиабомбу.
Это уже вторая такая смертоносная атака на гражданских за день — напомню, утром россияне убили двух человек в Константиновке. Нельзя недооценивать жестокость и коварство врага! Берегите себя! Эвакуйтесь!
По состоянию на 21:30 стало известно уже об 11 раненых. Среди раненых – ребенок 2019 года рождения.
Повреждены 20 многоэтажек, шесть админпостроек и три предприятия.
РФ в очередной раз обстреляла Донбасс
8 августа российские военные обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки есть погибшие.
Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, 2 человека погибли в результате обстрела Константиновки.
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