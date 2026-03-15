Армія РФ убила військового та поранила ще 5 на блокпосту біля Чернігова
Джерело:  online.ua

15 березня російський дрон поцілив біля блокпоста в селі Новоселівка Киселівської громади Чернігівського району. Згідно з останніми даними, ця атака забрала життя військового. Ба більше, ще 5 дістали поранень, також серед потерпілих поліцейський.

Головні тези:

  • Кількість поранених військовослужбовців різко зросла.
  • Потерпілі наразі знаходяться у медичних закладах Чернігова.

Український воїн загинув на блокпосту

З заявою з цього приводу виступив начальник міської військової адміністрації Чернігова Дмитро Брижинський.

Він офіційно підтвердив представникам ЗМІ, що унаслідок нової підлої атаки російських загарбників є загиблий та поранені серед військовослужбовців.

Окрім того, вказано, що серед потерпілих є поліцейський.

На місці події триває детонація невстановлених вибухових предметів, скинутих з БпЛА, працюють відповідні служби, — наголосив Дмитро Брижинський.

Згодом стало відомо, що начальник МВА у коментарі Суспільному офіційно підтвердив, що станом на 16:00 відомо про п'ятьох поранених військовослужбовців.

За його словами, вони перебувають у медичних закладах Чернігова.

Також вказано, що потерпілий поліцейський зазнав поранення у вигляді акубаротравми (контузія).

Більше по темі

Зеленський хоче підписати зі США угоду щодо дронів на 35-50 млрд дол
Зеленський розкрив свої плани щодо дронів
"Це катастрофа". Трамп втрачає інтерес до України та РФ
Трамп може кинути Україну напризволяще
Прем'єр Бельгії cхиляє Євросоюз до переговорів з Путіним
Путін

