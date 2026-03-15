Армія РФ убила військового та поранила ще 5 на блокпосту біля Чернігова

15 березня російський дрон поцілив біля блокпоста в селі Новоселівка Киселівської громади Чернігівського району. Згідно з останніми даними, ця атака забрала життя військового. Ба більше, ще 5 дістали поранень, також серед потерпілих поліцейський.
Головні тези:
- Кількість поранених військовослужбовців різко зросла.
- Потерпілі наразі знаходяться у медичних закладах Чернігова.
Український воїн загинув на блокпосту
З заявою з цього приводу виступив начальник міської військової адміністрації Чернігова Дмитро Брижинський.
Він офіційно підтвердив представникам ЗМІ, що унаслідок нової підлої атаки російських загарбників є загиблий та поранені серед військовослужбовців.
Окрім того, вказано, що серед потерпілих є поліцейський.
Згодом стало відомо, що начальник МВА у коментарі Суспільному офіційно підтвердив, що станом на 16:00 відомо про п'ятьох поранених військовослужбовців.
За його словами, вони перебувають у медичних закладах Чернігова.
Також вказано, що потерпілий поліцейський зазнав поранення у вигляді акубаротравми (контузія).
