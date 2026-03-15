Армия РФ убила военного и ранила еще 5 на блокпосту возле Чернигова
Источник:  online.ua

15 марта российский дрон попал возле блокпоста в селе Новоселовка Киселевской общины Черниговского района. Согласно последним данным, эта атака унесла жизнь военного. Более того, еще 5 получили ранения, также среди пострадавших полицейский.

С заявлением на этот счет выступил начальник городской военной администрации Чернигова Дмитрий Брижинский.

Он официально подтвердил представителям СМИ, что в результате новой подлой атаки российских захватчиков есть погибший и пострадавшие среди военнослужащих.

Кроме того, указано, что среди пострадавших — полицейский.

На месте происшествия продолжаетсч детонация неустановленных взрывных предметов, сброшенных с БПЛА, работают соответствующие службы, — подчеркнул Дмитрий Брижинский.

Впоследствии стало известно, что начальник МВА в комментарии Суспільному официально подтвердил, что по состоянию на 16:00 известно о пяти раненых военнослужащих.

По его словам, они находятся в медицинских заведениях Чернигова.

Также указано, что потерпевший полицейский получил ранение в виде акубаротравмы (контузия).

