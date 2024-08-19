Армія РФ вбила 4 цивільних під час обстрілу Донеччини
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вбила 4 цивільних під час обстрілу Донеччини

Армія РФ вбила 4 цивільних під час обстрілу Донеччини
Джерело:  Прокуратура Донецької області

19 серпня російські військові обстріляли місто Торецьк та селище Зарічне Донецької області. Внаслідок атаки загинули 4 місцевих мешканців.

Головні тези:

  • Російська армія знову обстрілює Донеччину, цього разу Торецьк та Зарічне потерпіли від ворожих атак.
  • 19 серпня під прицілом російських військ опинилися цивільні, загинули 4 місцевих мешканці різного віку.
  • Інциденти з обстрілами призвели до постраждань серед мирного населення, включаючи поранення та смерті іноземців.
  • Українські правоохоронні органи розпочали досудові розслідування щодо порушень законів та звичаїв війни з боку російських військ.

Що відомо про обстріл Росією Донеччини

Як зазначається, 19 серпня окупанти завдали чергового удару по Торецьку. Попередньо, ворог використав проти мирного населення артилерію.

Внаслідок важкого осколкового поранення у дворі домоволодіння загинула 71-річна пенсіонерка.

Крім того, під приціл армії РФ потрапило селище Зарічне Лиманської територіальної громади.

Боєприпас влучив по приватному сектору. На вулиці отримали травми, несумісні з життям, троє цивільних віком від 61 до 72 років — чоловік і подружня пара.

У другому випадку тип озброєння, яким били окупанти, ще встановлюється. 

За даними фактами розпочали досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Яка ситуація в Донецькій області

Росія продовжує щодня обстрілювати Донецьку область. Так, російські війська 18 серпня вдарили з артилерії по місту Мирноград Донецької області.

Внаслідок обстрілу загинула жінка та ще одна жінка була поранена.

Загинула жінка 1941-го року народження, також було поранено 56-річну жінку. Пошкоджено 3 будинки.

Також 18 серпня у Курахівській громаді також були обстріляні Курахове, Трудове і Ганнівка.

У Сухому Яру Покровської громади поранено людину. У Гродівській громаді зруйновано 5 будинків. 

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