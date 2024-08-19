Армія РФ вбила 4 цивільних під час обстрілу Донеччини

19 серпня російські військові обстріляли місто Торецьк та селище Зарічне Донецької області. Внаслідок атаки загинули 4 місцевих мешканців.
Головні тези:
- Російська армія знову обстрілює Донеччину, цього разу Торецьк та Зарічне потерпіли від ворожих атак.
- 19 серпня під прицілом російських військ опинилися цивільні, загинули 4 місцевих мешканці різного віку.
- Інциденти з обстрілами призвели до постраждань серед мирного населення, включаючи поранення та смерті іноземців.
- Українські правоохоронні органи розпочали досудові розслідування щодо порушень законів та звичаїв війни з боку російських військ.
Що відомо про обстріл Росією Донеччини
Як зазначається, 19 серпня окупанти завдали чергового удару по Торецьку. Попередньо, ворог використав проти мирного населення артилерію.
Внаслідок важкого осколкового поранення у дворі домоволодіння загинула 71-річна пенсіонерка.
Крім того, під приціл армії РФ потрапило селище Зарічне Лиманської територіальної громади.
Боєприпас влучив по приватному сектору. На вулиці отримали травми, несумісні з життям, троє цивільних віком від 61 до 72 років — чоловік і подружня пара.
У другому випадку тип озброєння, яким били окупанти, ще встановлюється.
За даними фактами розпочали досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
Яка ситуація в Донецькій області
Росія продовжує щодня обстрілювати Донецьку область. Так, російські війська 18 серпня вдарили з артилерії по місту Мирноград Донецької області.
Внаслідок обстрілу загинула жінка та ще одна жінка була поранена.
Загинула жінка 1941-го року народження, також було поранено 56-річну жінку. Пошкоджено 3 будинки.
Також 18 серпня у Курахівській громаді також були обстріляні Курахове, Трудове і Ганнівка.
У Сухому Яру Покровської громади поранено людину. У Гродівській громаді зруйновано 5 будинків.
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