Армія РФ вбила 4 цивільних під час обстрілу Донеччини

Що відомо про обстріл Росією Донеччини

Як зазначається, 19 серпня окупанти завдали чергового удару по Торецьку. Попередньо, ворог використав проти мирного населення артилерію.

Внаслідок важкого осколкового поранення у дворі домоволодіння загинула 71-річна пенсіонерка.

Крім того, під приціл армії РФ потрапило селище Зарічне Лиманської територіальної громади.

Боєприпас влучив по приватному сектору. На вулиці отримали травми, несумісні з життям, троє цивільних віком від 61 до 72 років — чоловік і подружня пара.

У другому випадку тип озброєння, яким били окупанти, ще встановлюється.

За даними фактами розпочали досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Яка ситуація в Донецькій області

Росія продовжує щодня обстрілювати Донецьку область. Так, російські війська 18 серпня вдарили з артилерії по місту Мирноград Донецької області.

Внаслідок обстрілу загинула жінка та ще одна жінка була поранена.

Загинула жінка 1941-го року народження, також було поранено 56-річну жінку. Пошкоджено 3 будинки.

Також 18 серпня у Курахівській громаді також були обстріляні Курахове, Трудове і Ганнівка.