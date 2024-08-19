Армия РФ убила 4 гражданских во время обстрела Донбасса
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ убила 4 гражданских во время обстрела Донбасса

Армия РФ убила 4 гражданских во время обстрела Донбасса
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Источник:  Прокуратура Донецкой области

19 августа российские военные обстреляли город Торецк и поселок Заречное Донецкой области. В результате атаки погибли 4 местных жителя.

Главные тезисы

  • Армия РФ нанесла удар по городу Торецк и поселку Заречное, унесшим жизни 4 местных жителя.
  • Обстрелы Россией Донбасса продолжаются ежедневно, в результате чего гибнут невинные люди и разрушаются жилые дома.
  • Проводится досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны российских оккупантов в Донецкой области.
  • Ситуация в Донецкой области остается напряженной из-за регулярных обстрелов российской армией, требуется принятие срочных мер для восстановления мира и безопасности на данной территории.

Что известно об обстреле Россией Донбасса

Как отмечается, 19 августа оккупанты нанесли очередной удар по Торецку. Предварительно враг использовал против мирного населения артиллерию.

В результате тяжелого осколочного ранения во дворе домовладения погибла 71-летняя пенсионерка.

Кроме того, под прицел армии РФ попал поселок Заречное Лиманской территориальной общины.

Боеприпас попал по частному сектору. На улице получили травмы, несовместимые с жизнью, трое гражданских в возрасте от 61 до 72 лет — супруг и супружеская пара.

Во втором случае тип вооружения, которым били оккупанты, еще устанавливается.

По данным фактам начали досудебные расследования по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Какая ситуация в Донецкой области

Россия продолжает каждый день обстреливать Донецкую область. Да, российские войска 18 августа ударили из артиллерии по городу Мирноград Донецкой области.

В результате обстрела погибла женщина и еще одна женщина была ранена.

Погибла женщина 1941 года рождения, также была ранена 56-летняя женщина. Повреждены 3 дома.

Также 18 августа в Кураховской общине также были обстреляны Курахово, Трудовое и Ганновка.

В Сухом Яру Покровской общины ранен человек. В Гродовской общине разрушены 5 домов.

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