Армія РФ вбила 551 українську дитину з початку повномасштабного вторгнення

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинула 551 дитина та ще понад 1401 отримала поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждалих дітей в результаті агресії РФ фіксують на Донеччині

У Офісі генпрокурора повідомили, що найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 547, Харківській — 395, Херсонській — 152, Дніпропетровській — 151, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 107.

Зокрема протягом останніх днів:

23 червня внаслідок обстрілу с. Селидове Донецької області постраждали двоє хлопчиків віком 10 та 13 років.

23 червня внаслідок обстрілу м. Харків отримали поранення двоє хлопчиків віком 15 та 16 років.

24 червня внаслідок обстрілу м. Дружківка та м. Покровськ Донецької області постраждали 5 дітей: два хлопчики віком 12 та 16 років і три дівчинки віком 9, 11 та 13 років.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.