Армия РФ убила 551 украинского ребенка с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погиб 551 ребенок и еще более 1401 получил ранения разной степени тяжести.
Главные тезисы
- Больше всего украинских детей пострадали из-за агрессии РФ в Донецкой области и в Харьковской области.
- Документальная лента "Истерзанное детство" раскрывает правду о похищении Россией с оккупированных территорий украинских детей.
- В фильме раскрыты истории детей, попавших под влияние русского плена, пыток и похищений.
Больше всего пострадавших детей в результате агрессии РФ фиксируют в Донецкой области
В Офисе генпрокурора сообщили, что больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 547, Харьковской - 395, Херсонской - 152, Днепропетровской - 151, Киевской - 130, Запорожской - 108, Николаевской - 107.
В частности, в течение последних дней:
23 июня в результате обстрела с. Селидово Донецкой области пострадали два мальчика в возрасте 10 и 13 лет.
23 июня в результате обстрела г. Харьков получили ранения двое мальчиков в возрасте 15 и 16 лет.
24 июня в результате обстрела г. Дружковка и г. Покровск Донецкой области пострадали 5 детей: два мальчика в возрасте 12 и 16 лет и три девочки в возрасте 9, 11 и 13 лет.
Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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