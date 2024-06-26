Армия РФ убила 551 украинского ребенка с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погиб 551 ребенок и еще более 1401 получил ранения разной степени тяжести.

Больше всего пострадавших детей в результате агрессии РФ фиксируют в Донецкой области

В Офисе генпрокурора сообщили, что больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 547, Харьковской - 395, Херсонской - 152, Днепропетровской - 151, Киевской - 130, Запорожской - 108, Николаевской - 107.

В частности, в течение последних дней:

23 июня в результате обстрела с. Селидово Донецкой области пострадали два мальчика в возрасте 10 и 13 лет.

23 июня в результате обстрела г. Харьков получили ранения двое мальчиков в возрасте 15 и 16 лет.

24 июня в результате обстрела г. Дружковка и г. Покровск Донецкой области пострадали 5 детей: два мальчика в возрасте 12 и 16 лет и три девочки в возрасте 9, 11 и 13 лет.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.