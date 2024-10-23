Армія РФ вбила трьох мирних мешканців на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вбила трьох мирних мешканців на Донеччині

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донецька область

Внаслідок регулярних російських атак загинули троє цивільних українців у Донецькій області.

Головні тези:

  • Ще 7 людей у регіоні отримали поранення внаслідок російських атак.
  • Російські окупанти атакували українські міста та села за допомогою ударних безпілотників та керованих ракет.
  • Загальна кількість загиблих цивільних мешканців Донеччини в наслідок російської агресії сягнула 2 831 особи.

Що відомо про ситуацію у Донецькій області

Важливими даними поділився очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, а також Донецька обласна прокуратура.

За словами Філашкіна, протягом минуло доби росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 в Олександро-Калиновому і 1 у Різниківці. Ще 7 людей в області зазнали поранень.

Фото: VadymFilashkin

Місцева влада також наголошує, що армія РФ скинула на приватний сектор с. Олександро-Калинове Іллінівської СВА авіабомбу КАБ-250. Це сталося о 22:35 22 жовтня.

Фото: VadymFilashkin

Засіб ураження поцілив по житловій забудові, внаслідок чого під завалами домоволодіння опинилась ціла родина. Мати 87 років та її 55-річна донька загинули, а батько 87 років отримав осколкове поранення. Мінно-вибухову травму і перелом кісток дістала 66-річна жінка, — наголошують представники прокуратури.

Фото: VadymFilashkin

Окрім того, наголошується, що в результаті атаки були пошкоджені приватні будинки, автомобілі й газопровід.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення російські загарбники убили 2 831 мирного мешканця Донеччини та поранили ще 6 329.

Варто звернути увагу на те, що ці дані не включають жертв у Маріуполі та Волновасі.

Фото: VadymFilashkin

Атака РФ на Україну 23 жовтня — перші подробиці

Російські окупанти атакували мирні українські міста та села 81 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

Окрім того, під удар ворога потрапила Одещина, по якій випустили керовану авіаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря.

До повітряного бою були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: facebook.com/kpszsu

Станом на 9.00 підтверджено збиття 57 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.

Окрім того, вказано, що 15 ворожих дронів були локаційно втрачені. 9 російських БпЛА досі знаходяться в повітряному просторі України. Бій триває.

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