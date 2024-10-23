Армія РФ вбила трьох мирних мешканців на Донеччині

Внаслідок регулярних російських атак загинули троє цивільних українців у Донецькій області.
Головні тези:
- Ще 7 людей у регіоні отримали поранення внаслідок російських атак.
- Російські окупанти атакували українські міста та села за допомогою ударних безпілотників та керованих ракет.
- Загальна кількість загиблих цивільних мешканців Донеччини в наслідок російської агресії сягнула 2 831 особи.
Що відомо про ситуацію у Донецькій області
Важливими даними поділився очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, а також Донецька обласна прокуратура.
За словами Філашкіна, протягом минуло доби росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 в Олександро-Калиновому і 1 у Різниківці. Ще 7 людей в області зазнали поранень.
Місцева влада також наголошує, що армія РФ скинула на приватний сектор с. Олександро-Калинове Іллінівської СВА авіабомбу КАБ-250. Це сталося о 22:35 22 жовтня.
Окрім того, наголошується, що в результаті атаки були пошкоджені приватні будинки, автомобілі й газопровід.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення російські загарбники убили 2 831 мирного мешканця Донеччини та поранили ще 6 329.
Варто звернути увагу на те, що ці дані не включають жертв у Маріуполі та Волновасі.
Атака РФ на Україну 23 жовтня — перші подробиці
Російські окупанти атакували мирні українські міста та села 81 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.
Окрім того, під удар ворога потрапила Одещина, по якій випустили керовану авіаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря.
До повітряного бою були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Окрім того, вказано, що 15 ворожих дронів були локаційно втрачені. 9 російських БпЛА досі знаходяться в повітряному просторі України. Бій триває.
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