Армія РФ вбила трьох мирних мешканців на Донеччині

Що відомо про ситуацію у Донецькій області

Важливими даними поділився очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, а також Донецька обласна прокуратура.

За словами Філашкіна, протягом минуло доби росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 в Олександро-Калиновому і 1 у Різниківці. Ще 7 людей в області зазнали поранень.

Фото: VadymFilashkin

Місцева влада також наголошує, що армія РФ скинула на приватний сектор с. Олександро-Калинове Іллінівської СВА авіабомбу КАБ-250. Це сталося о 22:35 22 жовтня.

Фото: VadymFilashkin

Засіб ураження поцілив по житловій забудові, внаслідок чого під завалами домоволодіння опинилась ціла родина. Мати 87 років та її 55-річна донька загинули, а батько 87 років отримав осколкове поранення. Мінно-вибухову травму і перелом кісток дістала 66-річна жінка, — наголошують представники прокуратури. Поширити

Фото: VadymFilashkin

Окрім того, наголошується, що в результаті атаки були пошкоджені приватні будинки, автомобілі й газопровід.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення російські загарбники убили 2 831 мирного мешканця Донеччини та поранили ще 6 329.

Варто звернути увагу на те, що ці дані не включають жертв у Маріуполі та Волновасі.

Фото: VadymFilashkin

Атака РФ на Україну 23 жовтня — перші подробиці

Російські окупанти атакували мирні українські міста та села 81 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

Окрім того, під удар ворога потрапила Одещина, по якій випустили керовану авіаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря.

До повітряного бою були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: facebook.com/kpszsu

Станом на 9.00 підтверджено збиття 57 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях. Поширити

Окрім того, вказано, що 15 ворожих дронів були локаційно втрачені. 9 російських БпЛА досі знаходяться в повітряному просторі України. Бій триває.