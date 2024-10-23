Армия РФ убила троих мирных жителей в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ убила троих мирных жителей в Донецкой области

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донецька область
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В результате регулярных российских атак погибли еще трое гражданских украинцев в Донецкой области.

Главные тезисы

  • Еще 7 человек в регионе получили ранения в результате российских атак.
  • Российские оккупанты атаковали украинские города и села с помощью ударных беспилотников и управляемых ракет.
  • Общее число погибших гражданских жителей Донбасса в результате российской агрессии достигло 2 831 человека.

Что известно о ситуации в Донецкой области

Важными данными поделился глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, а также Донецкая областная прокуратура.

По словам Филашкина, за прошедшие сутки россияне убили 3 жителей Донбасса: 2 в Александро-Калиновом и 1 в Резниковке. Еще 7 человек в области получили ранения.

Фото: VadymFilashkin

Местные власти также подчеркивают, что армия РФ сбросила на частный сектор с. Александро-Калиново Ильиновское СВА авиабомбу КАБ-250. Это произошло в 22.35 22 октября.

Фото: VadymFilashkin

Средство поражения попало по жилой застройке, в результате чего под завалами домовладения оказалась целая семья. Мама 87 лет и ее 55-летняя дочь погибли, а отец 87 лет получил осколочное ранение. Минно-взрывную травму и перелом костей получила 66-летняя женщина, — отмечают представители прокуратуры.

Фото: VadymFilashkin

Кроме того, сообщается, что в результате атаки были повреждены частные дома, автомобили и газопровод.

Всего с начала полномасштабного вторжения российские захватчики убили 2831 мирного жителя Донбасса и ранили еще 6329.

Следует обратить внимание, что эти данные не включают жертв в Мариуполе и Волновахе.

Фото: VadymFilashkin

Атака РФ на Украину 23 октября — первые подробности

Российские оккупанты атаковали мирные украинские города и села 81 ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа.

Кроме того, под удар врага попала Одесщина, по которой выпустили управляемую авиационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.

К воздушному бою были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Фото: facebook.com/kpszsu

По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 57 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.

Кроме того, указано, что 15 вражеских дронов были локационно потеряны. 9 российских БПЛА до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины. Бой продолжается.

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