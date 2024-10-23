Армия РФ убила троих мирных жителей в Донецкой области

В результате регулярных российских атак погибли еще трое гражданских украинцев в Донецкой области.
Главные тезисы
- Еще 7 человек в регионе получили ранения в результате российских атак.
- Российские оккупанты атаковали украинские города и села с помощью ударных беспилотников и управляемых ракет.
- Общее число погибших гражданских жителей Донбасса в результате российской агрессии достигло 2 831 человека.
Что известно о ситуации в Донецкой области
Важными данными поделился глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, а также Донецкая областная прокуратура.
По словам Филашкина, за прошедшие сутки россияне убили 3 жителей Донбасса: 2 в Александро-Калиновом и 1 в Резниковке. Еще 7 человек в области получили ранения.
Местные власти также подчеркивают, что армия РФ сбросила на частный сектор с. Александро-Калиново Ильиновское СВА авиабомбу КАБ-250. Это произошло в 22.35 22 октября.
Кроме того, сообщается, что в результате атаки были повреждены частные дома, автомобили и газопровод.
Всего с начала полномасштабного вторжения российские захватчики убили 2831 мирного жителя Донбасса и ранили еще 6329.
Следует обратить внимание, что эти данные не включают жертв в Мариуполе и Волновахе.
Атака РФ на Украину 23 октября — первые подробности
Российские оккупанты атаковали мирные украинские города и села 81 ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа.
Кроме того, под удар врага попала Одесщина, по которой выпустили управляемую авиационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.
К воздушному бою были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что 15 вражеских дронов были локационно потеряны. 9 российских БПЛА до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины. Бой продолжается.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-