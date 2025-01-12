Армія РФ вдарила по інтернату для літніх людей на Курщині — загинула жінка
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вдарила по інтернату для літніх людей на Курщині — загинула жінка

армія РФ
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Увечері 11 січня російські загарбники завдали двох авіаударів в районі інтернату для літніх людей у місті Суджа Курської області. Наразі відомо про щонайменше одну загиблу жінку.

Головні тези:

  • Серед постраждалих є багато людей похилого віку з різними хворобами та інвалідністю, що потребують негайної допомоги та евакуації.
  • Ситуація на фронті є напруженою, протягом доби відбулося 75 бойових зіткнень.

Росіяни продовжують атакувати власне цивільне населення

З заявою з цього приводу виступив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський.

Що важливо розуміти, у районі інтернату для літніх людей на той момент перебувало понад 70 людей.

Вчора ввечері російська авіація завдала двох авіаційних ударів в район інтернату міста Суджі. В результаті чого одна жінка отримала рвану рану руки, станом на ранок ця жінка померла, — наголосив Олексій Дмитрашківський.

Окрім того, наголошується, що будівля інтернату дуже пошкоджена, вибиті всі вікна, двері.

Одна з головних проблем наразі: куди переміщувати людей, як їх зігріти.

Люди всі літнього віку, дуже багато людей мають інвалідність, хворобу Паркінсона, після інсульту, є одна особа з психічним захворюванням. Стан людей на даний момент досить тяжкий, — додав пресофіцер.

Що відомо про ситуацію на фронті 12 січня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, армія РФ не припиняє штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України завдають противнику суттєвих втрат у живій силі та техніці.

Лише протягом 12 січня на фронті відбулося 75 бойових зіткнень.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Студенок, Бачівськ Сумської області; Медведівка, Тимоновичі Чернігівської області.

Окрім того, наголошується, що біля населених пунктів Вовчанськ та Козача Лопань на Харківському напрямку з початку доби ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників.

На російській Курщині бійці ЗСУ відбили дві атаки солдатів РФ, ще три атаки тривають. Загалом ворог здійснив понад 220 обстрілів та завдав чотири авіаудари.

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