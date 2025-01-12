Армия РФ ударила по интернату для пожилых людей на Курщине — погибла женщина

Вечером 11 января российские захватчики нанесли два авиаудары в районе интерната для престарелых в городе Суджа Курской области. Сейчас известно о по меньшей мере одной погибшей женщине.
Главные тезисы
- Среди пострадавших есть много пожилых людей с различными болезнями и инвалидностью, требующие немедленной помощи и эвакуации.
- Ситуация на фронте напряженная, в течение суток произошло 75 боевых столкновений.
Россияне продолжают атаковать свое же гражданское население
С заявлением по этому поводу выступил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский.
Что важно понимать, в районе интерната для престарелых на тот момент находилось более 70 человек.
Кроме того, указано, что здание интерната сильно повреждено, выбиты все окна, двери.
Одна из главных проблем: куда перемещать людей, как их согреть.
Что известно о ситуации на фронте 12 января
Как сообщает Генштаб ВСУ, армия РФ не перестает штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины наносят противнику существенные потери в живой силе и технике.
Только в течение 12 января на фронте произошло 75 боевых столкновений.
Кроме того, указано, что у населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань на Харьковском направлении с начала суток враг дважды пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников.
На российской Курщине бойцы ВСУ отразили две атаки солдат РФ, еще три атаки продолжаются. Всего враг совершил более 220 обстрелов и нанес четыре авиаудара.
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