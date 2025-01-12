Армия РФ ударила по интернату для пожилых людей на Курщине — погибла женщина
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ударила по интернату для пожилых людей на Курщине — погибла женщина

армия РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Вечером 11 января российские захватчики нанесли два авиаудары в районе интерната для престарелых в городе Суджа Курской области. Сейчас известно о по меньшей мере одной погибшей женщине.

Главные тезисы

  • Среди пострадавших есть много пожилых людей с различными болезнями и инвалидностью, требующие немедленной помощи и эвакуации.
  • Ситуация на фронте напряженная, в течение суток произошло 75 боевых столкновений.

Россияне продолжают атаковать свое же гражданское население

С заявлением по этому поводу выступил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский.

Что важно понимать, в районе интерната для престарелых на тот момент находилось более 70 человек.

Вчера вечером российская авиация нанесла два авиационных удара в район интерната города Суджи. В результате чего одна женщина получила рваную рану руки, по состоянию на утро эта женщина скончалась, — отметил Алексей Дмитрашковский.

Кроме того, указано, что здание интерната сильно повреждено, выбиты все окна, двери.

Одна из главных проблем: куда перемещать людей, как их согреть.

Люди все пожилого возраста, очень многие люди имеют инвалидность, болезнь Паркинсона, после инсульта, есть один человек с психическим заболеванием. Состояние людей сейчас достаточно тяжелое, — добавил пресс-офицер.

Что известно о ситуации на фронте 12 января

Как сообщает Генштаб ВСУ, армия РФ не перестает штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины наносят противнику существенные потери в живой силе и технике.

Только в течение 12 января на фронте произошло 75 боевых столкновений.

От циничных обстрелов с территории российской федерации продолжают страдать пограничные населенные пункты, в частности Студенок, Бачевск Сумской области; Медведевка, Тимоновичи Черниговской области.

Кроме того, указано, что у населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань на Харьковском направлении с начала суток враг дважды пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников.

На российской Курщине бойцы ВСУ отразили две атаки солдат РФ, еще три атаки продолжаются. Всего враг совершил более 220 обстрелов и нанес четыре авиаудара.

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