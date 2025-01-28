За інформацією командування Повітряних сил, злочинна армія РФ протягом ночі атакувала Україну, випустивши 100 ударних дронів типу Shahed та безпілотники-імітатори.

Що відомо про результати роботи ППО

Зазначається, що російські окупанти запускали дрони для атак по Україні з напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

У відбитті ворожого повітряного нападу брали участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9:30 ранку, 28 січня було підтверджено збиття 65-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

28 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), два із них вилетіли у напрямку росії та Білорусі. Один безпілотник — в повітрі, бойова робота триває!

Внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об’єктів, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях.

Що відомо про наслідки масованої дронової атаки армії РФ по Україні

Зазначається, що в результаті масованої нічної дронової атаки злочинної армії РФ по Україні у Харкові спалахнула пожежа на підприємстві, а у Києві — виникла пожежа на території музею ретроавтомобілів.

В Одесі пошкодження отримали багатоповерхівки, а в Умані зникло світло.

Близько 00:35 у Новобаварському районі Харкова російський Shahed влучив у газову трубу.

На місці влучання сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв. Горіли виробничі приміщення.

О 02:36 пожежу вдалося локалізувати. Наразі триває її ліквідація. До ліквідації наслідків залучено понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС.

У Київському районі міста внаслідок збиття на відкритій території виявлено уламки безпілотника типу "Герань-2". Також не обійшлося без наслідків і в області. У Роганській громаді внаслідок падіння "Шахеда" пошкоджені 4 приватні будинки. Постраждали 2 людини: жінка 62 років, чоловік 66 років.

Російські окупанти випустили ракету та велику кількість дронів під час атаки на Одесу.

Силам ППО вдалось збити ворожу ракету та дрони, які намагались атакувати місто.

Через падіння уламків збитих безпілотників вибито вікна у чотирьох житлових багатоповерхівках та шести дачних будинках в Одеському районі.

Місцева влада повідомила, що в одному із житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів, рятувальники ліквідували пожежу. 6 машин щонайменше були повністю знищені вогнем.

За словами мера Умані Ірини Плетньової, у місті внаслідок ворожої дронової атаки було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

За її словами, енергетики працюють над відновленням електропостачання. Місцеві КП працюють на генераторах та намагаються відновити постачання води та тепла.

У звʼязку з відсутністю електроенергії на Уманщині не працює система сигналу "Повітряна тривога". Тож оповіщення по місту здійснює поліція.

Російська армія вдарила безпілотниками по житловому сектору Чернігова.

За словами голови ОВА Вячеслава Чауса, внаслідок ворожої атаки пошкоджені домівки та господарчі споруди.

Унаслідок ворожої дронової атаки в Київській області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів.

Там спалахнула пожежа на площі 600 м2. Її загасили.