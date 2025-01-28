По информации командования Воздушных сил, преступная армия РФ в течение ночи атаковала Украину, выпустив 100 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы.
Главные тезисы
- Российская армия выпустила около 100 ударных дронов типа Shahed по Украине, ПВО успешно сбила 65 вражеских дронов.
- Атаки привели к пожарам, повреждениям зданий и инфраструктуры в городах Харьков, Киев, Одесса, Чернигов.
- Местные власти активно работают над ликвидацией последствий вражеской атаки, предоставляя помощь пострадавшим и восстанавливая электроснабжение и другие системы.
Что известно о результатах работы ПВО
Отмечается, что российские оккупанты запускали дроны для атак по Украине по направлениям Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.
В отражении вражеского воздушного нападения приняли участие авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 9:30 утра, 28 января было подтверждено избиение 65 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и в Херсонской областях.
28 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий), два из них вылетели в направлении России и Белоруссии. Один беспилотник — в воздухе, боевая работа продолжается!
В результате атаки российских БПЛА повреждены здания частных предприятий, инфраструктурных объектов, многоквартирные и частные дома, автотранспорт. Предварительно без жертв пострадавшим оказывается помощь. Специальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.
Что известно о последствиях массированной дроновой атаки армии РФ по Украине
Отмечается, что в результате массированной ночной дроновой атаки преступной армии РФ по Украине в Харькове вспыхнул пожар на предприятии, а в Киеве возник пожар на территории музея ретроавтомобилей.
В Одессе повреждения получили многоэтажки, а в Умани пропал свет.
Около 00:35 в Новобаварском районе Харькова российский Shahed попал в газовую трубу.
На месте попадания произошел масштабный пожар на площади 1500 кв. Горели производственные помещения.
В 02:36 пожар удалось локализовать. В настоящее время идет ее ликвидация. К ликвидации последствий привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС.
В Киевском районе города в результате ущерба на открытой территории обнаружены обломки беспилотника типа "Герань-2". Также не обошлось без последствий и в области. В Роганской общине в результате падения "Шахеда" повреждены 4 частных дома. Пострадали 2 человека: женщина 62 года, мужчина 66 лет.
Российские оккупанты выпустили ракету и большое количество дронов во время атаки на Одессу.
Силам ПВО удалось сбить вражескую ракету и дроны, пытавшиеся атаковать город.
Из-за падения обломков сбитых беспилотников выбиты окна в четырех жилых многоэтажках и шести дачных домах в Одесском районе.
Местные власти сообщили, что в одном из жилых дворов Одессы загорелись 10 легковых автомобилей, спасатели ликвидировали пожар. 6 машин, по меньшей мере, были полностью уничтожены огнем.
По словам мэра Умани Ирины Плетневой, в городе в результате вражеской дроновой атаки был поврежден объект критической инфраструктуры.
По ее словам, энергетики работают над возобновлением электроснабжения. Местные КП работают на генераторах и пытаются возобновить поставки воды и тепла.
В связи с отсутствием электроэнергии в Умани не работает система сигнала "Воздушная тревога". Так что оповещение по городу осуществляет полиция.
Российская армия ударила беспилотниками по жилищному сектору Чернигова.
По словам главы ОВА Вячеслава Чауса, в результате вражеской атаки повреждены дома и хозяйственные постройки.
В результате вражеской дроновой атаки в Киевской области обломками сбитой цели повреждено помещение, в котором находился музей ретро-автомобилей.
Там загорелся пожар на площади 600 м2. Ее потушили.
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