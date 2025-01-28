По информации командования Воздушных сил, преступная армия РФ в течение ночи атаковала Украину, выпустив 100 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы.

Что известно о результатах работы ПВО

Отмечается, что российские оккупанты запускали дроны для атак по Украине по направлениям Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

В отражении вражеского воздушного нападения приняли участие авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9:30 утра, 28 января было подтверждено избиение 65 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и в Херсонской областях.

28 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий), два из них вылетели в направлении России и Белоруссии. Один беспилотник — в воздухе, боевая работа продолжается!

В результате атаки российских БПЛА повреждены здания частных предприятий, инфраструктурных объектов, многоквартирные и частные дома, автотранспорт. Предварительно без жертв пострадавшим оказывается помощь. Специальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.

Что известно о последствиях массированной дроновой атаки армии РФ по Украине

Отмечается, что в результате массированной ночной дроновой атаки преступной армии РФ по Украине в Харькове вспыхнул пожар на предприятии, а в Киеве возник пожар на территории музея ретроавтомобилей.

В Одессе повреждения получили многоэтажки, а в Умани пропал свет.

Около 00:35 в Новобаварском районе Харькова российский Shahed попал в газовую трубу.

На месте попадания произошел масштабный пожар на площади 1500 кв. Горели производственные помещения.

В 02:36 пожар удалось локализовать. В настоящее время идет ее ликвидация. К ликвидации последствий привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС.

В Киевском районе города в результате ущерба на открытой территории обнаружены обломки беспилотника типа "Герань-2". Также не обошлось без последствий и в области. В Роганской общине в результате падения "Шахеда" повреждены 4 частных дома. Пострадали 2 человека: женщина 62 года, мужчина 66 лет.

Российские оккупанты выпустили ракету и большое количество дронов во время атаки на Одессу.

Силам ПВО удалось сбить вражескую ракету и дроны, пытавшиеся атаковать город.

Из-за падения обломков сбитых беспилотников выбиты окна в четырех жилых многоэтажках и шести дачных домах в Одесском районе.

Местные власти сообщили, что в одном из жилых дворов Одессы загорелись 10 легковых автомобилей, спасатели ликвидировали пожар. 6 машин, по меньшей мере, были полностью уничтожены огнем.

По словам мэра Умани Ирины Плетневой, в городе в результате вражеской дроновой атаки был поврежден объект критической инфраструктуры.

По ее словам, энергетики работают над возобновлением электроснабжения. Местные КП работают на генераторах и пытаются возобновить поставки воды и тепла.

В связи с отсутствием электроэнергии в Умани не работает система сигнала "Воздушная тревога". Так что оповещение по городу осуществляет полиция.

Российская армия ударила беспилотниками по жилищному сектору Чернигова.

По словам главы ОВА Вячеслава Чауса, в результате вражеской атаки повреждены дома и хозяйственные постройки.

В результате вражеской дроновой атаки в Киевской области обломками сбитой цели повреждено помещение, в котором находился музей ретро-автомобилей.

Там загорелся пожар на площади 600 м2. Ее потушили.