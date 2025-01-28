Армия РФ выпустила по Украине около 100 БпЛА. Результаты работы ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ выпустила по Украине около 100 БпЛА. Результаты работы ПВО

Воздушные Силы ВСУ
ПВО ВСУ
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По информации командования Воздушных сил, преступная армия РФ в течение ночи атаковала Украину, выпустив 100 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы.

Главные тезисы

  • Российская армия выпустила около 100 ударных дронов типа Shahed по Украине, ПВО успешно сбила 65 вражеских дронов.
  • Атаки привели к пожарам, повреждениям зданий и инфраструктуры в городах Харьков, Киев, Одесса, Чернигов.
  • Местные власти активно работают над ликвидацией последствий вражеской атаки, предоставляя помощь пострадавшим и восстанавливая электроснабжение и другие системы.

Что известно о результатах работы ПВО

Отмечается, что российские оккупанты запускали дроны для атак по Украине по направлениям Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

В отражении вражеского воздушного нападения приняли участие авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9:30 утра, 28 января было подтверждено избиение 65 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и в Херсонской областях.

28 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий), два из них вылетели в направлении России и Белоруссии. Один беспилотник — в воздухе, боевая работа продолжается!

В результате атаки российских БПЛА повреждены здания частных предприятий, инфраструктурных объектов, многоквартирные и частные дома, автотранспорт. Предварительно без жертв пострадавшим оказывается помощь. Специальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.

Что известно о последствиях массированной дроновой атаки армии РФ по Украине

Отмечается, что в результате массированной ночной дроновой атаки преступной армии РФ по Украине в Харькове вспыхнул пожар на предприятии, а в Киеве возник пожар на территории музея ретроавтомобилей.

В Одессе повреждения получили многоэтажки, а в Умани пропал свет.

Около 00:35 в Новобаварском районе Харькова российский Shahed попал в газовую трубу.

На месте попадания произошел масштабный пожар на площади 1500 кв. Горели производственные помещения.

В 02:36 пожар удалось локализовать. В настоящее время идет ее ликвидация. К ликвидации последствий привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС.

В Киевском районе города в результате ущерба на открытой территории обнаружены обломки беспилотника типа "Герань-2". Также не обошлось без последствий и в области. В Роганской общине в результате падения "Шахеда" повреждены 4 частных дома. Пострадали 2 человека: женщина 62 года, мужчина 66 лет.

Российские оккупанты выпустили ракету и большое количество дронов во время атаки на Одессу.

Силам ПВО удалось сбить вражескую ракету и дроны, пытавшиеся атаковать город.

Из-за падения обломков сбитых беспилотников выбиты окна в четырех жилых многоэтажках и шести дачных домах в Одесском районе.

Местные власти сообщили, что в одном из жилых дворов Одессы загорелись 10 легковых автомобилей, спасатели ликвидировали пожар. 6 машин, по меньшей мере, были полностью уничтожены огнем.

По словам мэра Умани Ирины Плетневой, в городе в результате вражеской дроновой атаки был поврежден объект критической инфраструктуры.

По ее словам, энергетики работают над возобновлением электроснабжения. Местные КП работают на генераторах и пытаются возобновить поставки воды и тепла.

В связи с отсутствием электроэнергии в Умани не работает система сигнала "Воздушная тревога". Так что оповещение по городу осуществляет полиция.

Российская армия ударила беспилотниками по жилищному сектору Чернигова.

По словам главы ОВА Вячеслава Чауса, в результате вражеской атаки повреждены дома и хозяйственные постройки.

В результате вражеской дроновой атаки в Киевской области обломками сбитой цели повреждено помещение, в котором находился музей ретро-автомобилей.

Там загорелся пожар на площади 600 м2. Ее потушили.

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