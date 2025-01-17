За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, терористична армія РФ завдала удару по Кривому Рогу та влучила у навчальний заклад і житловий будинок. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
Головні тези:
- Російська армія вдарила по Кривому Рогу, зруйнувавши навчальний заклад та житловий будинок.
- За попередніми даними, внаслідок атаки загинули троє людей та є поранені.
- Повітряну тривогу оголошували у Дніпропетровській області та інших регіонах.
Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Кривому Рогу
Він наголосив, що повітряна тривога в регіоні триває і закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки злочинної армії РФ загинули щонайменше троє людей, також є поранені.
Повітряну тривогу у Дніпропетровській області, а також в інших східних та південних регіонах, оголосили о 12:11. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з півдня.
Пізніше військові повідомляли про швидкісні цілі, які рухалися у напрямку Кривого Рогу. У місті пролунала серія вибухів.
Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по Україні
У командуванні Повітряних сил вітзвітували, що протягом ночі злочинна армія РФ випустила по Україні дві балістичні ракети “Іскандер” та 50 безпілотників.
Зазначається, що протягом ночі російські окупанти випустили по Україні 2 балістичні ракети “Іскандер” з Ростовської області, а також 50 дронів з напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 9 ранку 17 січня підтверджено збиття 33 ворожих безпілотників у небі над Полтавщиною, Сумщиною, Харківщиною, Черкащиною, Чернігівщиною, Київщиною, Хмельниччиною, Дніпропетровщиною, Запорізькою, Миколаївською та Одеською областями.
Ще дев'ять безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
Один дрон вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.
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