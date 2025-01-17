Армія РФ влучила в навчальний заклад у Кривому Розі — є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ влучила в навчальний заклад у Кривому Розі — є загиблі

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки армії РФ

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, терористична армія РФ завдала удару по Кривому Рогу та влучила у навчальний заклад і житловий будинок. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. 

Головні тези:

  • Російська армія вдарила по Кривому Рогу, зруйнувавши навчальний заклад та житловий будинок.
  • За попередніми даними, внаслідок атаки загинули троє людей та є поранені.
  • Повітряну тривогу оголошували у Дніпропетровській області та інших регіонах.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Кривому Рогу

У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова, — зазначив очільник ОВА.

Він наголосив, що повітряна тривога в регіоні триває і закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки злочинної армії РФ загинули щонайменше троє людей, також є поранені.

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області, а також в інших східних та південних регіонах, оголосили о 12:11. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з півдня.

Пізніше військові повідомляли про швидкісні цілі, які рухалися у напрямку Кривого Рогу. У місті пролунала серія вибухів.

Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по Україні

У командуванні Повітряних сил вітзвітували, що протягом ночі злочинна армія РФ випустила по Україні дві балістичні ракети “Іскандер” та 50 безпілотників. 

Зазначається, що протягом ночі російські окупанти випустили по Україні 2 балістичні ракети “Іскандер” з Ростовської області, а також 50 дронів з напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 9 ранку 17 січня підтверджено збиття 33 ворожих безпілотників у небі над Полтавщиною, Сумщиною, Харківщиною, Черкащиною, Чернігівщиною, Київщиною, Хмельниччиною, Дніпропетровщиною, Запорізькою, Миколаївською та Одеською областями.

Ще дев'ять безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Один дрон вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Дрон РФ ударив по автівці на Сумщині — є загибла та поранений
Сумська обласна прокуратура
Авто
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони України вдарили по хімзаводу у Брянській області РФ
Сили безпілотних систем
Сили оборони України вдарили по хімзаводу у Брянській області РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На відстань до 1100 км. Генштаб розкрив деталі наймасовішого удару по РФ
Генштаб ЗСУ
На відстань до 1100 км. Генштаб розкрив деталі наймасовішого удару по РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?