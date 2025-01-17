За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, терористична армія РФ завдала удару по Кривому Рогу та влучила у навчальний заклад і житловий будинок. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Кривому Рогу

У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова, — зазначив очільник ОВА. Поширити

Він наголосив, що повітряна тривога в регіоні триває і закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки злочинної армії РФ загинули щонайменше троє людей, також є поранені.

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області, а також в інших східних та південних регіонах, оголосили о 12:11. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з півдня.

Пізніше військові повідомляли про швидкісні цілі, які рухалися у напрямку Кривого Рогу. У місті пролунала серія вибухів.

Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по Україні

У командуванні Повітряних сил вітзвітували, що протягом ночі злочинна армія РФ випустила по Україні дві балістичні ракети “Іскандер” та 50 безпілотників.

Зазначається, що протягом ночі російські окупанти випустили по Україні 2 балістичні ракети “Іскандер” з Ростовської області, а також 50 дронів з напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 9 ранку 17 січня підтверджено збиття 33 ворожих безпілотників у небі над Полтавщиною, Сумщиною, Харківщиною, Черкащиною, Чернігівщиною, Київщиною, Хмельниччиною, Дніпропетровщиною, Запорізькою, Миколаївською та Одеською областями.

Ще дев'ять безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Один дрон вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.