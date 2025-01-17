Армия РФ попала в учебное заведение в Кривом Роге - есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ попала в учебное заведение в Кривом Роге - есть погибшие

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Последствия атаки армии РФ
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По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, террористическая армия РФ нанесла удар по Кривому Рогу и попала в учебное заведение и жилой дом. В результате атаки погибли и ранены.

Главные тезисы

  • Атака армии РФ на Кривой Рог привела к жертвам и разрушениям в учебном заведении и жилом доме.
  • По предварительной информации погибли три человека, также есть раненые. Объявлена воздушная тревога.
  • В результате атаки на Украину российская армия выпустила баллистические ракеты и беспилотники.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Кривому Рогу

В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилищная застройка, — отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что воздушная тревога в регионе продолжается и призвал местных жителей находиться в укрытиях.

По предварительной информации, в результате атаки преступной армии РФ погибли по меньшей мере три человека, также ранены.

Воздушная тревога в Днепропетровской области, а также в других восточных и южных регионах была объявлена в 12:11. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики с юга.

Позже военные сообщали о скоростных целях, двигавшихся в направлении Кривого Рога. В городе раздалась серия взрывов.

Что известно о последствиях последних атак армии РФ по Украине

В командовании Воздушных сил отчитались, что в течение ночи преступная армия РФ выпустила по Украине две баллистические ракеты "Искандер" и 50 беспилотников.

Отмечается, что в течение ночи российские оккупанты выпустили по Украине 2 баллистические ракеты "Искандер" из Ростовской области, а также 50 дронов по направлениям Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 9 утра 17 января подтверждены избиения 33 вражеских беспилотников в небе над Полтавщиной, Сумщиной, Харьковщиной, Черкасщиной, Черниговщиной, Киевщиной, Хмельницкой, Днепропетровщиной, Запорожской, Николаевской и Одесской областями.

Еще девять беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Один дрон вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии.

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