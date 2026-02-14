Армія РФ втрачає на півдні України до 350 осіб за день

Українські захисники на півдні воюють проти трьох, а то й чотирьох російських армій. Втрати противника шалені — до 350 окупантів за день.

ЗСУ ліквідовують до 350 окупантів РФ на півдні України за день

Про це речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин повідомив у телеефірі, відповідаючи на питання, що сьогодні з військової точки зору є головним показником стабільності оборони півдня.

Коли говорять, які успіхи є на півдні, то я хотів би зазначити, що сьогодні Сили оборони України на півдні воюють проти трьох, а то й чотирьох російських армій. 5-та, 29-та, 35-та і 36-та російські армії намагаються прорватися і до Гуляйполя, і взяти під контроль деякі населені пункти Запорізької області. Владислав Волошин Речник Сил оборони Півдня України

Волошин поінформував, що нині фактично триває перегрупування російського угруповання, яке прагне та намагається взяти Гуляйполе.

Тобто вже три комплекти російських військових частин Сили оборони України тут фактично, як кажуть, стесали. Захисники півдня героїчно б'ються, і кожен сантиметр, метр, кілометр ворог втрачає і (при цьому — ред.) втрачає доволі багато і особового складу, і озброєння, і бойової техніки. Поширити

Відповідно до його даних, на півдні за день ворог втрачає приблизно 300-350 осіб і до сотні одиниць озброєння та військової техніки, «тобто доволі висока ціна для кожного сантиметра нашої землі».

Відповідаючи на питання, як відкритий степовий рельєф півдня впливає на українську оборону, Волошин пояснив, що відкритий рельєф на півдні України є на двох напрямках — Гуляйпільському і Оріхівському.

Тут противник намагається спочатку підтягнути на передові позиції особовий склад штурмових груп і вже потім проводити штурми. Взагалі тут (на напрямках — ред.) воює російська п'ята армія, і в неї основна тактика дій — це інфільтрація і штурми малими групами піхоти.

Він уточнив, що росіяни проводять ці штурми такими хвилями, щоб ці хвилі йшли одна за одною.

І основне завдання — не дати нам підтягнути поповнення, не дати часу, щоб підтягнути підкріплення, налагодити логістику. Тому ворог спочатку завдає туди масованих ударів, руйнує все і після цього хвилями штурмує.

Ворог там воює 29-тою, 36-тою арміями. І там інколи ворог застосовує, крім тактики малих піхотних груп, малих штурмових груп, тактику механізованих колон. Це коли в складі підрозділів, як правило, зазвичай це механізований взвод, є кілька бронеоб'єктів — вони йдуть попереду, це танки, бувають бойові броньовані машини, автомобільний транспорт. І ворог штурмує наші позиції, населені пункти. Поширити

Волошин зазначив, що ця бронеколона намагається прорватися в український населений пункт і вже потім, жертвуючи технікою, озброєнням, ворожа піхота розосереджується.