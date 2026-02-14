Армія РФ втрачає на півдні України до 350 осіб за день

Українські захисники на півдні воюють проти трьох, а то й чотирьох російських армій. Втрати противника шалені — до 350 окупантів за день.
Головні тези:
- Українські захисники на півдні воюють проти трьох, а то й чотирьох російських армій.
- Російські війська намагаються прорватися і до Гуляйполя, і взяти під контроль деякі населені пункти Запорізької області.
- Щодня на півдні України ворог втрачає приблизно 300-350 осіб і десятки одиниць озброєння та військової техніки.
ЗСУ ліквідовують до 350 окупантів РФ на півдні України за день
Про це речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин повідомив у телеефірі, відповідаючи на питання, що сьогодні з військової точки зору є головним показником стабільності оборони півдня.
Волошин поінформував, що нині фактично триває перегрупування російського угруповання, яке прагне та намагається взяти Гуляйполе.
Відповідно до його даних, на півдні за день ворог втрачає приблизно 300-350 осіб і до сотні одиниць озброєння та військової техніки, «тобто доволі висока ціна для кожного сантиметра нашої землі».
Відповідаючи на питання, як відкритий степовий рельєф півдня впливає на українську оборону, Волошин пояснив, що відкритий рельєф на півдні України є на двох напрямках — Гуляйпільському і Оріхівському.
Тут противник намагається спочатку підтягнути на передові позиції особовий склад штурмових груп і вже потім проводити штурми. Взагалі тут (на напрямках — ред.) воює російська п'ята армія, і в неї основна тактика дій — це інфільтрація і штурми малими групами піхоти.
Він уточнив, що росіяни проводять ці штурми такими хвилями, щоб ці хвилі йшли одна за одною.
І основне завдання — не дати нам підтягнути поповнення, не дати часу, щоб підтягнути підкріплення, налагодити логістику. Тому ворог спочатку завдає туди масованих ударів, руйнує все і після цього хвилями штурмує.
Волошин зазначив, що ця бронеколона намагається прорватися в український населений пункт і вже потім, жертвуючи технікою, озброєнням, ворожа піхота розосереджується.
...Потім її доволі важко вибити з цього населеного пункту і провести зачистку. Подібна тактика доволі широко розповсюджена на Олександрівському напрямку, і ворог від неї не бажає відмовлятися. Тому що, за даними нашої розвідки, він підтягує і бронетехніку для продовження таких штурмів.
