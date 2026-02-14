Армія РФ втрачає на півдні України до 350 осіб за день
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ втрачає на півдні України до 350 осіб за день

втрати
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Українські захисники на півдні воюють проти трьох, а то й чотирьох російських армій. Втрати противника шалені — до 350 окупантів за день.

Головні тези:

  • Українські захисники на півдні воюють проти трьох, а то й чотирьох російських армій.
  • Російські війська намагаються прорватися і до Гуляйполя, і взяти під контроль деякі населені пункти Запорізької області.
  • Щодня на півдні України ворог втрачає приблизно 300-350 осіб і десятки одиниць озброєння та військової техніки.

ЗСУ ліквідовують до 350 окупантів РФ на півдні України за день

Про це речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин повідомив у телеефірі, відповідаючи на питання, що сьогодні з військової точки зору є головним показником стабільності оборони півдня.

Коли говорять, які успіхи є на півдні, то я хотів би зазначити, що сьогодні Сили оборони України на півдні воюють проти трьох, а то й чотирьох російських армій. 5-та, 29-та, 35-та і 36-та російські армії намагаються прорватися і до Гуляйполя, і взяти під контроль деякі населені пункти Запорізької області.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Речник Сил оборони Півдня України

Волошин поінформував, що нині фактично триває перегрупування російського угруповання, яке прагне та намагається взяти Гуляйполе.

Тобто вже три комплекти російських військових частин Сили оборони України тут фактично, як кажуть, стесали. Захисники півдня героїчно б'ються, і кожен сантиметр, метр, кілометр ворог втрачає і (при цьому — ред.) втрачає доволі багато і особового складу, і озброєння, і бойової техніки.

Відповідно до його даних, на півдні за день ворог втрачає приблизно 300-350 осіб і до сотні одиниць озброєння та військової техніки, «тобто доволі висока ціна для кожного сантиметра нашої землі».

Відповідаючи на питання, як відкритий степовий рельєф півдня впливає на українську оборону, Волошин пояснив, що відкритий рельєф на півдні України є на двох напрямках — Гуляйпільському і Оріхівському.

Тут противник намагається спочатку підтягнути на передові позиції особовий склад штурмових груп і вже потім проводити штурми. Взагалі тут (на напрямках — ред.) воює російська п'ята армія, і в неї основна тактика дій — це інфільтрація і штурми малими групами піхоти.

Він уточнив, що росіяни проводять ці штурми такими хвилями, щоб ці хвилі йшли одна за одною.

І основне завдання — не дати нам підтягнути поповнення, не дати часу, щоб підтягнути підкріплення, налагодити логістику. Тому ворог спочатку завдає туди масованих ударів, руйнує все і після цього хвилями штурмує.

Ворог там воює 29-тою, 36-тою арміями. І там інколи ворог застосовує, крім тактики малих піхотних груп, малих штурмових груп, тактику механізованих колон. Це коли в складі підрозділів, як правило, зазвичай це механізований взвод, є кілька бронеоб'єктів — вони йдуть попереду, це танки, бувають бойові броньовані машини, автомобільний транспорт. І ворог штурмує наші позиції, населені пункти.

Волошин зазначив, що ця бронеколона намагається прорватися в український населений пункт і вже потім, жертвуючи технікою, озброєнням, ворожа піхота розосереджується.

...Потім її доволі важко вибити з цього населеного пункту і провести зачистку. Подібна тактика доволі широко розповсюджена на Олександрівському напрямку, і ворог від неї не бажає відмовлятися. Тому що, за даними нашої розвідки, він підтягує і бронетехніку для продовження таких штурмів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ масштабувала кількість ракетно-дронових атак півдня України — що відбувається
окупанти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
500 авіабомб протягом доби. Росія посилила повітряні атаки півдня України
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони Півдня повідомляють про загострення на фронті
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?