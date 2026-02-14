Армия РФ теряет на юге Украины до 350 человек в день

Украинские защитники на юге сражаются против трех, а то и четырех российских армий. Потери противника безумны - до 350 окупантов в день.

ВСУ ликвидируют до 350 оккупантов РФ на юге Украины за день

Об этом пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил в телеэфире, отвечая на вопрос, что сегодня с военной точки зрения является главным показателем стабильности обороны юга.

Когда говорят, какие успехи есть на юге, я хотел бы отметить, что сегодня Силы обороны Украины на юге воюют против трех, а то и четырех российских армий. 5-я, 29-я, 35-я и 36-я российские армии пытаются прорваться и в Гуляйполь, и взять под контроль некоторые населенные пункты Запорожской области. Владислав Волошин Спикер Сил обороны Юга Украины

Волошин проинформировал, что сейчас фактически идет перегруппировка российской группировки, которая стремится и пытается взять Гуляйполе.

То есть уже три комплекта российских воинских частей Силы обороны Украины здесь фактически, как говорится, стесняли. Защитники юга героически дерутся, и каждый сантиметр, метр, километр враг теряет и (при этом ред.) теряет довольно много и личного состава, и вооружения, и боевой техники. Поделиться

Согласно его данным, на юге за день враг теряет примерно 300-350 человек и до сотни единиц вооружения и военной техники, то есть достаточно высокая цена для каждого сантиметра нашей земли.

Отвечая на вопрос, как открытый степной рельеф юга влияет на украинскую оборону, Волошин пояснил, что открытый рельеф на юге Украины находится в двух направлениях — Гуляйпольском и Ореховском.

Здесь противник пытается сначала подтянуть на передовые позиции личный состав штурмовых групп и потом проводить штурмы. Вообще здесь (на направлениях — ред.) воюет российская пятая армия, и у нее основная тактика действий — это инфильтрация и штурмы малыми группами пехоты.

Он уточнил, что россияне проводят эти штурмы такими волнами, чтобы эти волны следовали одна за другой.

И основная задача — не дать нам подтянуть пополнение, не дать времени, чтобы подтянуть подкрепление, наладить логистику. Поэтому враг сначала наносит туда массированные удары, разрушает все и после этого волнами штурмует.

Враг там воюет 29-й, 36-й армиями. И там иногда враг применяет кроме тактики малых пехотных групп, малых штурмовых групп, тактику механизированных колонн. Это когда в составе подразделений, как правило, это механизированный взвод, есть несколько бронеобъектов — они идут впереди, это танки, бывают боевые бронированные машины, автомобильный транспорт. И враг штурмует наши позиции, населённые пункты. Поделиться

Волошин отметил, что эта бронеколонна пытается прорваться в украинский населенный пункт и уже потом, жертвуя техникой, вооружением, вражеская пехота рассредоточивается.