Армия РФ теряет на юге Украины до 350 человек в день

Украинские защитники на юге сражаются против трех, а то и четырех российских армий. Потери противника безумны - до 350 окупантов в день.
Главные тезисы
- Согласно данным, армия РФ теряет до 350 человек в день на юге Украины в ходе сражений с украинскими защитниками.
- Украинские силы обороны успешно отражают атаки нескольких российских армий, нанося значительные потери военному противнику.
ВСУ ликвидируют до 350 оккупантов РФ на юге Украины за день
Об этом пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил в телеэфире, отвечая на вопрос, что сегодня с военной точки зрения является главным показателем стабильности обороны юга.
Волошин проинформировал, что сейчас фактически идет перегруппировка российской группировки, которая стремится и пытается взять Гуляйполе.
Согласно его данным, на юге за день враг теряет примерно 300-350 человек и до сотни единиц вооружения и военной техники, то есть достаточно высокая цена для каждого сантиметра нашей земли.
Отвечая на вопрос, как открытый степной рельеф юга влияет на украинскую оборону, Волошин пояснил, что открытый рельеф на юге Украины находится в двух направлениях — Гуляйпольском и Ореховском.
Здесь противник пытается сначала подтянуть на передовые позиции личный состав штурмовых групп и потом проводить штурмы. Вообще здесь (на направлениях — ред.) воюет российская пятая армия, и у нее основная тактика действий — это инфильтрация и штурмы малыми группами пехоты.
Он уточнил, что россияне проводят эти штурмы такими волнами, чтобы эти волны следовали одна за другой.
И основная задача — не дать нам подтянуть пополнение, не дать времени, чтобы подтянуть подкрепление, наладить логистику. Поэтому враг сначала наносит туда массированные удары, разрушает все и после этого волнами штурмует.
Волошин отметил, что эта бронеколонна пытается прорваться в украинский населенный пункт и уже потом, жертвуя техникой, вооружением, вражеская пехота рассредоточивается.
...Потом ее достаточно тяжело выбить из этого населенного пункта и провести зачистку. Подобная тактика довольно широко распространена в Александровском направлении, и враг от нее не желает отказываться. Потому что, по данным нашей разведки, он подтягивает и бронетехнику для продолжения подобных штурмов.
