Із надходженням військової допомоги Україні від західних партнерів окупаційна армія РФ має дедалі менше шансів на масштабний прорив і втрачає перевагу у військовій техніці і живій силі.

В армії РФ дедалі менше шансів досягти успіху у війні проти України

Зазначається, що отримання Україною багатомільярдної військової допомоги від США та інших західних партнерів значно звужує вікно можливостей для успіху російських окупантів, які протягом кількох останніх місяців домоглись лише незначних досягнень та територіальних здобутків.

Автори матеріалу підкреслюють, що наразі спроба наступу злочинної армії РФ у Харківській області здається дедалі більш провальною і такою, яка не досягла поставленої мети.

За твердженнями українських військових, російські окупанти зазнали страшних втрат в районі Вовчанську і боях за місто.

При цьому просування окупаційної армії РФ на Харківщині виявилось дуже незначним.

Російські окупанти вже протягом кількох місяців безуспішно намагаються захопити Часів Яр на Донеччині.

Російська стратегія виснаження сил України є дуже дорогою і кривавою для самої російської армії. Вона може призвести до надмірного виснаження сил з російського боку, що, в свою чергу, дає українцям шанс на контрнаступ, - зазначає керівник московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов. Поширити

Журналісти видання підкреслюють, що кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує стверджувати, що цілі його загарбницької армії у злочинній війні проти України залишаються незмінними, і що країна-агресорка воюватиме стільки, скільки це буде потрібно.

Чи близька Росія до провалу у власному наступі в Україні

Наразі Україна та західні партнери мають виклик у вигляді продовження відчайдушного опору агресії окупаційної армії РФ.

Українським військам вдалось втримати лінію фронту, незважаючи на затримки із постачання допомоги і переваги РФ.

Надходження військової допомоги від США змушує Путіна стикатись із зміною позиції щодо підтримки України з боку інших західних союзників Києва.

Перспективи Росії здобути перемогу в цьому році значно зменшилися в результаті відновлення поставок зброї і допомоги. Росія, можливо, має найбільшу кількість солдатів, але багато її першокласної бронетехніки було знищено, і на відновлення армії до рівня 2022 року підуть роки, - пояснює старший науковий співробітник з питань наземних війн Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі. Поширити

Рішення Путіна призначити Андрія Бєлоусова, економіста, міністром оборони минулого місяця замість свого давнього союзника Сергія Шойгу підкреслило потребу Росії витиснути більше з обмежених ресурсів економіки, яка перегрівається

Безумовно, обидві сторони стикаються з величезними проблемами, особливо в питанні заміни загиблих і поранених військовослужбовців. Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію, який знижує призовний вік, хоча проблема з кадрами залишається актуальною для армії, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Зазначається, що окупаційній армії РФ не вдалось втілити власні переваги у вогневій потужності, військові техніці та кількості живої сили для здобуття значних територіальних здобутків.