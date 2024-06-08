Із надходженням військової допомоги Україні від західних партнерів окупаційна армія РФ має дедалі менше шансів на масштабний прорив і втрачає перевагу у військовій техніці і живій силі.
Головні тези:
- Армія РФ втрачає свою перевагу у військовій техніці та живій силі, що ускладнює її успішний прорив в Україні.
- Допомога від західних партнерів дедалі більше створює виклик для російської армії в умовах війни проти України.
- Російські окупанти не можуть втілити свої переваги у вогневій потужності та кількості живої сили для здобуття значних територіальних здобутків.
- Після прийняття рішення Путіним щодо нового міністра оборони, потужності РФ у війні обмежуються економічними ресурсами, що загрожує успіху Росії у конфлікті.
- Президент України підписав новий закон про мобілізацію, змушуючи обидві сторони шукати шляхи заміщення втрат серед військовослужбовців та збереження їх бойової ефективності.
В армії РФ дедалі менше шансів досягти успіху у війні проти України
Зазначається, що отримання Україною багатомільярдної військової допомоги від США та інших західних партнерів значно звужує вікно можливостей для успіху російських окупантів, які протягом кількох останніх місяців домоглись лише незначних досягнень та територіальних здобутків.
Автори матеріалу підкреслюють, що наразі спроба наступу злочинної армії РФ у Харківській області здається дедалі більш провальною і такою, яка не досягла поставленої мети.
За твердженнями українських військових, російські окупанти зазнали страшних втрат в районі Вовчанську і боях за місто.
При цьому просування окупаційної армії РФ на Харківщині виявилось дуже незначним.
Російські окупанти вже протягом кількох місяців безуспішно намагаються захопити Часів Яр на Донеччині.
Журналісти видання підкреслюють, що кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує стверджувати, що цілі його загарбницької армії у злочинній війні проти України залишаються незмінними, і що країна-агресорка воюватиме стільки, скільки це буде потрібно.
Чи близька Росія до провалу у власному наступі в Україні
Наразі Україна та західні партнери мають виклик у вигляді продовження відчайдушного опору агресії окупаційної армії РФ.
Українським військам вдалось втримати лінію фронту, незважаючи на затримки із постачання допомоги і переваги РФ.
Надходження військової допомоги від США змушує Путіна стикатись із зміною позиції щодо підтримки України з боку інших західних союзників Києва.
Рішення Путіна призначити Андрія Бєлоусова, економіста, міністром оборони минулого місяця замість свого давнього союзника Сергія Шойгу підкреслило потребу Росії витиснути більше з обмежених ресурсів економіки, яка перегрівається
Зазначається, що окупаційній армії РФ не вдалось втілити власні переваги у вогневій потужності, військові техніці та кількості живої сили для здобуття значних територіальних здобутків.
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