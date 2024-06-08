Армия РФ теряет шанс на успех в войне против Украины — Bloomberg
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ теряет шанс на успех в войне против Украины — Bloomberg

Уничтоженная техника армии РФ
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Источник:  Bloomberg

С поступлением военной помощи Украине от западных партнеров оккупационная армия РФ имеет все меньше шансов на масштабный прорыв и теряет преимущество в военной технике и живой силе.

Главные тезисы

  • Армия РФ теряет свое преимущество в военной технике и живой силе, что затрудняет успешный прорыв в Украине.
  • Поступление военной помощи от США и других западных партнеров значительно сужает возможности российских оккупантов.
  • Российская стратегия истощения сил Украины дорого обходится самой российской армии и может открыть украинцам шанс на контрнаступление.
  • Назначение Андрея Белоусова министром обороны РФ подчеркнуло нехватку ресурсов и трудности в вопросе замены погибших и раненых военнослужащих.
  • Украинские войска эффективны в обороне, имея поддержку людей и материальных ресурсов, в то время как российская военная мощь имеет существенные ограничения.

В армии РФ все меньше шансов добиться успеха в войне против Украины

Отмечается, что получение Украиной многомиллиардной военной помощи от США и других западных партнеров значительно сужает окно возможностей для успеха российских оккупантов, которые за последние месяцы добились лишь незначительных достижений и территориальных достижений.

Авторы материала подчеркивают, что в настоящее время попытка наступления преступной армии РФ в Харьковской области кажется все более провальной и не достигшей поставленной цели.

По утверждениям украинских военных, российские оккупанты понесли страшные потери в районе Волчанске и боях за город.

При этом продвижение оккупационной армии РФ в Харьковской области оказалось очень незначительным.

Российские оккупанты уже в течение нескольких месяцев безуспешно пытаются захватить Времен Яр на Донбассе.

Российская стратегия истощения сил Украины очень дорогая и кровавая для самой российской армии. Она может привести к чрезмерному истощению сил с российской стороны, что, в свою очередь, дает украинцам шанс на контрнаступление, отмечает руководитель московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Журналисты издания подчеркивают, что кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает утверждать, что цели его захватнической армии в преступной войне против Украины остаются неизменными, и что страна-агрессор будет воевать столько, сколько это потребуется.

Близка ли Россия к провалу в собственном наступлении в Украине

В настоящее время у Украины и западных партнеров есть вызов в виде продолжения отчаянного сопротивления агрессии оккупационной армии РФ.

Украинским войскам удалось удержать линию фронта, несмотря на задержки по поставке помощи и преимущества РФ.

Поступление военной помощи от США заставляет Путина сталкиваться с изменением позиции поддержки Украины со стороны других западных союзников Киева.

Перспективы России одержать победу в этом году значительно снизились в результате возобновления поставок оружия и помощи. Россия, возможно, имеет наибольшее количество солдат, но многие ее первоклассные бронетехники были уничтожены, и на восстановление армии до уровня 2022 года уйдут годы, - объясняет старший научный сотрудник по вопросам наземных войн Международного института стратегических исследований Бен Барри.

Решение Путина назначить Андрея Белоусова, экономиста, министром обороны в прошлом месяце вместо своего давнего союзника Сергея Шойгу подчеркнуло потребность России вытеснить больше из ограниченных ресурсов перегревающейся экономики.

Безусловно, обе стороны сталкиваются с огромными проблемами, особенно в вопросе замены погибших и раненых военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, снижающий призывной возраст, хотя проблема с кадрами остается актуальной для армии, - подчеркивают авторы материала.

Отмечается, что оккупационной армии РФ не удалось реализовать свои преимущества в огневой мощи, военной технике и количестве живой силы для получения значительных территориальных достижений.

Командиры тратят человеческие ресурсы, преследуя свои цели, а украинские войска эффективны в обороне, когда они обеспечены людьми и материальными средствами. Российская военная мощь все еще имеет существенные ограничения, – подчеркивает старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Дара Массикот.

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