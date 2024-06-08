С поступлением военной помощи Украине от западных партнеров оккупационная армия РФ имеет все меньше шансов на масштабный прорыв и теряет преимущество в военной технике и живой силе.
Главные тезисы
- Армия РФ теряет свое преимущество в военной технике и живой силе, что затрудняет успешный прорыв в Украине.
- Поступление военной помощи от США и других западных партнеров значительно сужает возможности российских оккупантов.
- Российская стратегия истощения сил Украины дорого обходится самой российской армии и может открыть украинцам шанс на контрнаступление.
- Назначение Андрея Белоусова министром обороны РФ подчеркнуло нехватку ресурсов и трудности в вопросе замены погибших и раненых военнослужащих.
- Украинские войска эффективны в обороне, имея поддержку людей и материальных ресурсов, в то время как российская военная мощь имеет существенные ограничения.
В армии РФ все меньше шансов добиться успеха в войне против Украины
Отмечается, что получение Украиной многомиллиардной военной помощи от США и других западных партнеров значительно сужает окно возможностей для успеха российских оккупантов, которые за последние месяцы добились лишь незначительных достижений и территориальных достижений.
Авторы материала подчеркивают, что в настоящее время попытка наступления преступной армии РФ в Харьковской области кажется все более провальной и не достигшей поставленной цели.
По утверждениям украинских военных, российские оккупанты понесли страшные потери в районе Волчанске и боях за город.
При этом продвижение оккупационной армии РФ в Харьковской области оказалось очень незначительным.
Российские оккупанты уже в течение нескольких месяцев безуспешно пытаются захватить Времен Яр на Донбассе.
Журналисты издания подчеркивают, что кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает утверждать, что цели его захватнической армии в преступной войне против Украины остаются неизменными, и что страна-агрессор будет воевать столько, сколько это потребуется.
Близка ли Россия к провалу в собственном наступлении в Украине
В настоящее время у Украины и западных партнеров есть вызов в виде продолжения отчаянного сопротивления агрессии оккупационной армии РФ.
Украинским войскам удалось удержать линию фронта, несмотря на задержки по поставке помощи и преимущества РФ.
Поступление военной помощи от США заставляет Путина сталкиваться с изменением позиции поддержки Украины со стороны других западных союзников Киева.
Решение Путина назначить Андрея Белоусова, экономиста, министром обороны в прошлом месяце вместо своего давнего союзника Сергея Шойгу подчеркнуло потребность России вытеснить больше из ограниченных ресурсов перегревающейся экономики.
Отмечается, что оккупационной армии РФ не удалось реализовать свои преимущества в огневой мощи, военной технике и количестве живой силы для получения значительных территориальных достижений.
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