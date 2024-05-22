Армія РФ хоче відвести окремі підрозділи від Часового Яру — що відбувається
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ хоче відвести окремі підрозділи від Часового Яру — що відбувається

армія РФ
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Джерело:  Liga.net

Російські загарбники продовжують зазнавати шалених втрат на всіх ділянках фронту, однак битва за Часів Яр взагалі змусила РФ переглянути свої плани.

Росіяни не можуть взяти Часів Яр

Такими новинами поділився речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, спочатку солдати РФ активізувалися на напрямку Часового Яру, однак потужна українська артилерія та всіх підрозділи ЗСУ змусила їх тікати.

Уже зараз Росія запланувала відвести підрозділи 98 повітряно-десантної дивізії в напрямку східніше Часового Яру.

Назар Волошин звертає увагу на те, що головна причина такого рішення — шалені втрати ворога під час активних штурмових дій.

Що важливо розуміти, російські загарбники активно атакують не лише Часів Яр, а й околиці Іванівського та Богданівки.

Протягом 21 травня на цій ділянці фронту зафіксовано 1270 мінометних та артобстрілів, порівнюючи з попередньою добою, збільшилося — 1200 минулої доби. Ба більше, вказано, що лише на Часів Яр було зафіксовано 301 обстріл.

Втрати армії РФ станом на 22 травня 2024 року

Зазначається, що поточні та загальні втрати загарбників сягнули:

  • особового складу — близько 496370 (+1300) осіб,

  • танків  — 7611 (+6) од,

  • бойових броньованих машин  — 14721 (+22) од,

  • артилерійських систем  —  12820 (+41) од,

  • РСЗВ / MLRS — 1077 (+0) од,

  • засобів ППО — 812 (+1) од,

  • літаків  — 354 (+0) од,

  • гелікоптерів — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10346 (+56),

  • крилатих ракет — 2208 (+1),

  • кораблів /катерів  — 27 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17442 (+59) од,

  • спеціальної техніки  — 2090 (+5)

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