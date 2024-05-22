Российские захватчики продолжают нести бешеные потери на всех участках фронта, однако битва за Часов Яр вообще заставила РФ пересмотреть свои планы.

Россияне не могут взять Часов Яр

Такими новостями поделился спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, сначала солдаты РФ активизировались на направлении Часового Яра, однако мощная украинская артиллерия и все подразделения ВСУ заставили их бежать.

Уже сейчас Россия запланировала отвести подразделения 98 воздушно-десантной дивизии.

Назар Волошин обращает внимание на то, что главная причина такого решения — большие потери врага во время активных штурмовых действий.

Что важно понимать, российские захватчики активно атакуют не только Часов Яр, но и окрестности Ивановского и Богдановки.

В течение 21 мая на этом участке фронта зафиксировано 1270 минометных и артобстрелов, сравнивая с предыдущими сутками, увеличилось — 1200 за прошедшие сутки. Более того, указано, что только на Часов Яр был зафиксирован 301 обстрел.

Потери армии РФ по состоянию на 22 мая 2024 года

Отмечается, что текущие и общие потери захватчиков достигли: