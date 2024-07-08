Армія РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу — багато загиблих та поранених

У Кривому Розі районі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Головні тези:
- Кривий Ріг потерпів від масованого ракетного удару РФ з численними жертвами та пораненими.
- Олександр Вілкул надав інформацію про наслідки ракетної атаки на промислове підприємство та інші об'єкти.
- Російські війська здійснюють комбіновану атаку на Україну, використовуючи різні типи ракет та озброєння.
- Унаслідок нападу є загиблі та поранені в Кривому Розі, а також інших містах України, які потрапили під обстріл.
- Ліквідація наслідків атаки включає працю аварійних, комунальних та медичних служб для надання допомоги постраждалим.
Що відомо про обстріл Кривого Рогу
Олександр Вілкул повідомив про наслідки масованої ракетної атаки по Кривому Рогу.
РФ масовано атакувала ракетами Київ, Дніпро та Кривий Ріг
Близько 10.20 Росія запустила по Україні крилаті ракети. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі та Кривому Розі. Ракетна атака продовжується.
Російські війська 8 липня здійснюють масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різного типу. У деяких містах, зокрема у Києві, лунають вибухи, працює ППО.
За інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосовують різний спектр озброєння.
Повідомляється, що були пуски крилатих ракет з бомбардувальників Ту-95, залучена балістика, а також був пуск ракет "Кинджал" та "Калібрів". В мережі писали про додатково виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.
Спочатку повідомлялося про звуки вибухів у Кривому Розі. Там попереджали про загрозу балістики. Також згодом вибухи чули й в Кропивницькому районі Кіровоградської області.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-