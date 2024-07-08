Армия РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу — много погибших и раненых

В Кривом Роге района во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Главные тезисы
- Кривой Рог пострадал от массированного ракетного удара РФ с многочисленными жертвами и ранеными.
- Александр Вилкул предоставил информацию о последствиях ракетной атаки на промышленное предприятие и другие объекты.
- Российские войска совершают комбинированную атаку на Украину, используя разные типы ракет и вооружения.
- В результате нападения погибли и ранены в Кривом Роге, а также других городах Украины, которые попали под обстрел.
- Ликвидация последствий атаки включает труд аварийных, коммунальных и медицинских служб по оказанию помощи пострадавшим.
Что известно об обстреле Кривого Рога
Александр Вилкул сообщил о последствиях массированной ракетной атаки по Кривому Рогу.
РФ массированно атаковала ракетами Киев, Днепр и Кривой Рог
Около 10:20 Россия запустила по Украине крылатые ракеты. Взрывы раздались в Киеве, Днепре и Кривом Роге. Ракетная атака продолжается.
Российские войска 8 июля совершают массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет разного типа. В некоторых городах, в том числе в Киеве, раздаются взрывы, работает ПВО.
По информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты применяют разный спектр вооружения.
Сообщается, что были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, привлечена баллистика, а также пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.
Первоначально сообщалось о звуках взрывов в Кривом Роге. Там предупреждали об угрозе баллистики. Впоследствии взрывы слышали и в Кропивницком районе Кировоградской области.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-