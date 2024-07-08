Армия РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу — много погибших и раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу — много погибших и раненых

Армия РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу
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Источник:  Александр Вилкул

В Кривом Роге района во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Главные тезисы

  • Кривой Рог пострадал от массированного ракетного удара РФ с многочисленными жертвами и ранеными.
  • Александр Вилкул предоставил информацию о последствиях ракетной атаки на промышленное предприятие и другие объекты.
  • Российские войска совершают комбинированную атаку на Украину, используя разные типы ракет и вооружения.
  • В результате нападения погибли и ранены в Кривом Роге, а также других городах Украины, которые попали под обстрел.
  • Ликвидация последствий атаки включает труд аварийных, коммунальных и медицинских служб по оказанию помощи пострадавшим.

Что известно об обстреле Кривого Рога

Александр Вилкул сообщил о последствиях массированной ракетной атаки по Кривому Рогу.

Несколько попаданий. Среди них — по административному зданию промышленного предприятия. Идет ликвидация последствий. Предварительно 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых. Работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения, — написал Вилкул.

РФ массированно атаковала ракетами Киев, Днепр и Кривой Рог

Около 10:20 Россия запустила по Украине крылатые ракеты. Взрывы раздались в Киеве, Днепре и Кривом Роге. Ракетная атака продолжается.

Российские войска 8 июля совершают массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет разного типа. В некоторых городах, в том числе в Киеве, раздаются взрывы, работает ПВО.

По информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты применяют разный спектр вооружения.

Сообщается, что были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, привлечена баллистика, а также пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.

Первоначально сообщалось о звуках взрывов в Кривом Роге. Там предупреждали об угрозе баллистики. Впоследствии взрывы слышали и в Кропивницком районе Кировоградской области.

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