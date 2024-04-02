Армія РФ завдала удару по енергообʼєкту на Кіровоградщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ завдала удару по енергообʼєкту на Кіровоградщині

Андрій Райкович / Кіровоградська ОВА
енергетика

2 квітня російські військові атакували дронами Дніпропетровську та Кіровоградську області. Один "шахед" поцілив енергетичний об’єкт на Кіровоградщині.

Що відомо про атаку енергообʼєкта на Кіровоградщині

Як зазначається, на Кіровоградщині під час атаки було ушкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

Люди не постраждали. Наслідки пошкодження уточнюються.

Що відомо про атаку РФ на Україну 2 квітня

Останнім часом російська армія посилила масовані удари проти України. Найчастіше під обстріл потрапляють об'єкти паливно-енергетичного сектору чи інша критична інфраструктура країни.

2 квітня російське військо атакувало Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 10 ударними безпілотниками Shahed.

Силам ППО вдалося збити 9 дронів.

Російські окупанти запустили ракету Х-59 з повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області, а дрони — з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Усі девʼять безпілотників оборонці неба збили в межах Дніпропетровської області. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що дрони знищували в Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Камʼянському районах.

У Дніпрі через падіння уламків виникло два займання, які оперативно загасили. Там пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина. Люди не постраждали.

У Силах оборони півдня додали, що росіяни цілилися в енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської і Кіровоградської областей.

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