Армия РФ нанесла удар по энергообъекту в Кировоградской области

2 апреля российские военные атаковали дронами Днепропетровскую и Кировоградскую области. Один "шахед" попал в энергетический объект в Кировоградской области.

Что известно об атаке энергообъекта в Кировоградской области

Как отмечается, в Кировоградской области во время атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

Люди не пострадали. Последствия повреждения уточняются.

Что известно об атаке РФ на Украину 2 апреля

В последнее время русская армия усилила массированные удары против Украины. Чаще всего под обстрелы попадают объекты топливно-энергетического сектора или другая критическая инфраструктура страны.

2 апреля российское войско атаковало Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 10 ударными беспилотниками Shahed.

Силам ПВО удалось сбить 9 дронов.

Российские оккупанты запустили ракету Х-59 с воздушного пространства временно оккупированных территорий Запорожской области, а дроны — из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Все девять беспилотников защитники неба сбили в пределах Днепропетровской области. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что дроны уничтожали в Днепре и Днепровском, Никопольском, Павлоградском, Синельниковском, Каменском районах.

В Днепре из-за падения обломков возникли два возгоравшихся возгорания. Там повреждено двухэтажное здание и пожарная часть. Люди не пострадали.

В Силах обороны юга добавили, что россияне целились в энергетическую инфраструктуру Днепропетровской и Кировоградской областей.