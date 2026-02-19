Армія РФ завербувала понад 1000 кенійців для участі у війні проти України

У парламенті Кенії заявили, що Росія завербувала понад тисячу громадян цієї країни для участі у війні проти України, використовуючи схеми виїзду за туристичними візами та обіцянки високих зарплат.

Росія масово вербує кенійців для війни проти України

На сьогодні понад 1000 кенійців були завербовані та пішли воювати в російсько-українській війні, — заявив депутат Кімані Ічунгвах у парламенті Кенії, посилаючись на спільний звіт розвідувальних служб та управління кримінальних розслідувань.

Ця цифра значно вища за 200 кенійців, про яких раніше згадувала влада. Поширити

Він пояснив, що «новобранці» залишають країну за туристичними візами, щоб вступити до російської армії через Стамбул (Туреччина) та Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

Кенійці, які працюють за кордоном, також їдуть до Росії зі своїх країн перебування. Депутат стверджує, що багато з них підписали військові контракти, згідно з якими їм обіцяно щомісячну зарплату від 920 до 2400 євро в Росії від кадрового агентства в Найробі.

Згідно з лютневими підрахунками, 28 новобранців зникли безвісти, 35 перебувають у таборах або на військових базах, 89 перебувають на передовій і 39 госпіталізовані, повідомив депутат. 30 кенійців було репатрійовано.

Повідомляється, що агентства з вербування співпрацюють з корумпованими працівниками аеропорту Найробі, а також з національними службами зайнятості та співробітниками посольства Росії в Найробі й посольства Кенії в Москві. Поширити

Серед інших африканських країн, які є мішенями для вербування, фігурують також Уганда та ПАР.