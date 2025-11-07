Скільки найманців-африканців завербувала Росія для війни проти України — думка Сибіги
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки найманців-африканців завербувала Росія для війни проти України — думка Сибіги

Андрій Сибіга
Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн зараз воюють проти України в російській армії.

Головні тези:

  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про понад 1400 африканців-найманців у російській армії, які воюють проти України.
  • Вербування громадян африканських країн у російську армію відбувається різними способами, включаючи обман та примус.

Сибіга озвучив кількість африканців-найманців у війні проти України

Сибіга уточнив, що їхня кількість може бути вищою.

Росія вербує громадян африканських країн різними методами. Деяким пропонують гроші, інших обманюють і вони не усвідомлюють, на що підписуються, або змушують це робити під тиском. Підписання контракту рівнозначне підписанню смертного вироку.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України

Глава МЗС України закликав країни Африки публічно застерегти своїх громадян від вступу до російської армії.

Участь на боці Росії в її загарбницькій війні проти України є незаконною, аморальною та порушує Статут ООН та міжнародне право.

Громадяни країн Африки, які вже потрапили до російської армії, мають здатися в полон за першої можливості після потрапляння на фронт, сказав Сибіга.

Більшість іноземних найманців, які перебувають в українському полоні, стали військовополоненими під час свого першого бою.

Раніше стало відомо, що громадяни Південноафриканської Республіки долучилися до російської армії та стали найманцями й воюють у війні проти України. Уряд ПАР заявив про те, що проводить розслідування та працює над їх поверненням.

