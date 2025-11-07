Скільки найманців-африканців завербувала Росія для війни проти України — думка Сибіги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн зараз воюють проти України в російській армії.
Головні тези:
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про понад 1400 африканців-найманців у російській армії, які воюють проти України.
- Вербування громадян африканських країн у російську армію відбувається різними способами, включаючи обман та примус.
Сибіга озвучив кількість африканців-найманців у війні проти України
Сибіга уточнив, що їхня кількість може бути вищою.
Глава МЗС України закликав країни Африки публічно застерегти своїх громадян від вступу до російської армії.
Участь на боці Росії в її загарбницькій війні проти України є незаконною, аморальною та порушує Статут ООН та міжнародне право.
Громадяни країн Африки, які вже потрапили до російської армії, мають здатися в полон за першої можливості після потрапляння на фронт, сказав Сибіга.
According to available information, at least 1436 citizens from 36 African countries are currently fighting in the ranks of Russia's invasion army in Ukraine. The number represents those identified, though the actual number could be higher.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 7, 2025
Russia recruits nationals of African…
Раніше стало відомо, що громадяни Південноафриканської Республіки долучилися до російської армії та стали найманцями й воюють у війні проти України. Уряд ПАР заявив про те, що проводить розслідування та працює над їх поверненням.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-