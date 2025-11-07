Скільки найманців-африканців завербувала Росія для війни проти України — думка Сибіги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн зараз воюють проти України в російській армії.

Сибіга озвучив кількість африканців-найманців у війні проти України

Сибіга уточнив, що їхня кількість може бути вищою.

Росія вербує громадян африканських країн різними методами. Деяким пропонують гроші, інших обманюють і вони не усвідомлюють, на що підписуються, або змушують це робити під тиском. Підписання контракту рівнозначне підписанню смертного вироку. Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України

Глава МЗС України закликав країни Африки публічно застерегти своїх громадян від вступу до російської армії.

Участь на боці Росії в її загарбницькій війні проти України є незаконною, аморальною та порушує Статут ООН та міжнародне право.

Громадяни країн Африки, які вже потрапили до російської армії, мають здатися в полон за першої можливості після потрапляння на фронт, сказав Сибіга.

Більшість іноземних найманців, які перебувають в українському полоні, стали військовополоненими під час свого першого бою.

According to available information, at least 1436 citizens from 36 African countries are currently fighting in the ranks of Russia's invasion army in Ukraine. The number represents those identified, though the actual number could be higher.



Раніше стало відомо, що громадяни Південноафриканської Республіки долучилися до російської армії та стали найманцями й воюють у війні проти України. Уряд ПАР заявив про те, що проводить розслідування та працює над їх поверненням.