Сколько наемников-африканцев завербовала Россия для войны против Украины — мнение Сибиги

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что, по меньшей мере, 1436 граждан из 36 африканских стран сейчас воюют против Украины в российской армии.
- По словам министра Сибиги, в российской армии сейчас насчитывается более 1400 африканских наемников, участвующих в войне против Украины.
- Россия вербует граждан африканских стран различными способами, включая денежные предложения, обман и давление на подписание контракта.
- Участие африканцев-наемников на стороне России в конфликте с Украиной признано незаконным, аморальным и нарушающим международное право.
Сибига уточнил, что их количество может быть выше.
Глава МИД Украины призвал страны Африки публично обезопасить своих граждан от вступления в российскую армию.
Участие на стороне России в ее захватнической войне против Украины является незаконным, аморальным и нарушает Устав ООН и международное право.
Граждане стран Африки, уже попавшие в российскую армию, должны сдаться в плен при первой возможности после попадания на фронт, сказал Сибига.
Ранее стало известно, что граждане Южноафриканской Республики присоединились к русской армии и стали наемниками и воюют в войне против Украины. Правительство ЮАР заявило о том, что проводит расследование и работает над их возвращением.
