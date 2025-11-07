Сколько наемников-африканцев завербовала Россия для войны против Украины — мнение Сибиги
Сколько наемников-африканцев завербовала Россия для войны против Украины — мнение Сибиги

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что, по меньшей мере, 1436 граждан из 36 африканских стран сейчас воюют против Украины в российской армии.

Главные тезисы

  • По словам министра Сибиги, в российской армии сейчас насчитывается более 1400 африканских наемников, участвующих в войне против Украины.
  • Россия вербует граждан африканских стран различными способами, включая денежные предложения, обман и давление на подписание контракта.
  • Участие африканцев-наемников на стороне России в конфликте с Украиной признано незаконным, аморальным и нарушающим международное право.

Сибига озвучил количество африканцев-наемников в войне против Украины

Сибига уточнил, что их количество может быть выше.

Россия вербует граждан африканских стран разными методами. Некоторым предлагают деньги, других обманывают и они не осознают, на что подписываются или заставляют это делать под давлением. Подписание контракта равнозначно подписанию смертного приговора.

Глава МИД Украины призвал страны Африки публично обезопасить своих граждан от вступления в российскую армию.

Участие на стороне России в ее захватнической войне против Украины является незаконным, аморальным и нарушает Устав ООН и международное право.

Граждане стран Африки, уже попавшие в российскую армию, должны сдаться в плен при первой возможности после попадания на фронт, сказал Сибига.

Большинство иностранных наемников, находящихся в украинском плену, стали военнопленными во время первого боя.

Ранее стало известно, что граждане Южноафриканской Республики присоединились к русской армии и стали наемниками и воюют в войне против Украины. Правительство ЮАР заявило о том, что проводит расследование и работает над их возвращением.

