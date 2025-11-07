Сколько наемников-африканцев завербовала Россия для войны против Украины — мнение Сибиги

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что, по меньшей мере, 1436 граждан из 36 африканских стран сейчас воюют против Украины в российской армии.

Сибига озвучил количество африканцев-наемников в войне против Украины

Сибига уточнил, что их количество может быть выше.

Россия вербует граждан африканских стран разными методами. Некоторым предлагают деньги, других обманывают и они не осознают, на что подписываются или заставляют это делать под давлением. Подписание контракта равнозначно подписанию смертного приговора. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Глава МИД Украины призвал страны Африки публично обезопасить своих граждан от вступления в российскую армию.

Участие на стороне России в ее захватнической войне против Украины является незаконным, аморальным и нарушает Устав ООН и международное право.

Граждане стран Африки, уже попавшие в российскую армию, должны сдаться в плен при первой возможности после попадания на фронт, сказал Сибига.

Большинство иностранных наемников, находящихся в украинском плену, стали военнопленными во время первого боя.

According to available information, at least 1436 citizens from 36 African countries are currently fighting in the ranks of Russia's invasion army in Ukraine. The number represents those identified, though the actual number could be higher.



Russia recruits nationals of African… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 7, 2025

Ранее стало известно, что граждане Южноафриканской Республики присоединились к русской армии и стали наемниками и воюют в войне против Украины. Правительство ЮАР заявило о том, что проводит расследование и работает над их возвращением.