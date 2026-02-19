Армия РФ завербовала более 1000 кенийцев для участия в войне против Украины

В парламенте Кении заявили, что Россия завербовала более тысячи граждан этой страны для участия в войне против Украины, используя схемы выезда по туристическим визам и обещаниям высоких зарплат.
Главные тезисы
- Более 1000 кенийцев были завербованы для участия в российско-украинской войне через туристические визы и обещания высоких зарплат.
- Многие кенийцы подписали военные контракты, где им обещают зарплату от 920 до 2400 евро в месяц за службу в России.
Россия массово вербует кенийцев для войны против Украины
Сегодня более 1000 кенийцев были завербованы и пошли воевать в российско-украинской войне, — заявил депутат Кимани Ичунгвах в парламенте Кении, ссылаясь на общий отчет разведывательных служб и управления уголовных расследований.
Он объяснил, что «новобранцы» покидают страну за туристическими визами, чтобы вступить в российскую армию через Стамбул (Турция) и Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).
Кенийцы, работающие за границей, также едут в Россию из своих стран пребывания. Депутат утверждает, что многие подписали военные контракты, согласно которым им обещана ежемесячная зарплата от 920 до 2400 евро в России от кадрового агентства в Найроби.
Согласно февральским подсчетам, 28 новобранцев пропали без вести, 35 находятся в лагерях или на военных базах, 89 находятся на передовой и 39 госпитализированы, сообщил депутат. 30 кенийцев были репатриированы.
Среди других африканских стран, являющихся мишенями для вербовки, фигурируют также Уганда и ЮАР.
