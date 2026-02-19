Армия РФ завербовала более 1000 кенийцев для участия в войне против Украины

В парламенте Кении заявили, что Россия завербовала более тысячи граждан этой страны для участия в войне против Украины, используя схемы выезда по туристическим визам и обещаниям высоких зарплат.

Россия массово вербует кенийцев для войны против Украины

Сегодня более 1000 кенийцев были завербованы и пошли воевать в российско-украинской войне, — заявил депутат Кимани Ичунгвах в парламенте Кении, ссылаясь на общий отчет разведывательных служб и управления уголовных расследований.

Эта цифра значительно выше 200 кенийцев, о которых ранее упоминали власти.

Он объяснил, что «новобранцы» покидают страну за туристическими визами, чтобы вступить в российскую армию через Стамбул (Турция) и Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Кенийцы, работающие за границей, также едут в Россию из своих стран пребывания. Депутат утверждает, что многие подписали военные контракты, согласно которым им обещана ежемесячная зарплата от 920 до 2400 евро в России от кадрового агентства в Найроби.

Согласно февральским подсчетам, 28 новобранцев пропали без вести, 35 находятся в лагерях или на военных базах, 89 находятся на передовой и 39 госпитализированы, сообщил депутат. 30 кенийцев были репатриированы.

Сообщается, что агентства по вербовке сотрудничают с коррумпированными работниками аэропорта Найроби, а также с национальными службами занятости и сотрудниками посольства России в Найроби и посольства Кении в Москве.

Среди других африканских стран, являющихся мишенями для вербовки, фигурируют также Уганда и ЮАР.