Армія РФ зазнала численних втрат на півдні України протягом доби

За інформацією Сил оборони півдня України, протягом доби українські військові на цьому напрямку ліквідували майже 100 загарбників злочинної армії РФ та десятки одиниць ворожого озброєння та технікі.

Що відомо про ситуацію на півдні України

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 штурмів, з яких 3 в районі Старомайорського, 2 в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, — 7 штурмів в напрямку плацдарму біля Кринок. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції, — зазначають представники командування ОСУВ “Одеса”. Поширити

За інформацією військових, протягом доби на цих напрямках було ліквідовано 99 російських загарбників та 31 одиницю ворожого озброєння та техніки.

Серед знищенної техніки:

ЗРК "Стріла-10";

Протитанковий ракетний комплекс;

18 од автобронетехніки;

5 гармат;

міномет;

розвідувальній БпЛА — "Зала";

2 станції РЕБ;

2 аерофотостанції.

Зазначається, що російські окупанти на півдні України намагаються тиснути на позиції українських військових за допомогою великої кількості артилерії та ударних дронів.

Кремлівські загарбники не припиняють аеророзвідку — в операційній зоні зафіксовано проліт 155 розвідувальних дронів.

Протягом бойової доби окупанти завдали на Оріхівському напрямку 8 авіаційних ударів із застосуванням 8 керованих авіабомб та понад два десятки некерованих авіаційних ракет. Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, вони застосували 260 FPV-дронів, 12 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 253 осколкових боєприпасів, — підкреслюють в Силах оборони півдня. Поширити

Що відомо про наслідки атак армії РФ на півдні України

Зазначається, що ворожими ударними дронами було пошкоджено житлову багатоповерхівку на Херсонщині, приватні житлові будинки, кафе.

З артилерії російські окупанти обстрілювали Херсон Антонівку, Берислав та Наддніпрянське.

Внаслідок ворожих обстрілів загинула цивільна людина, пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки, інфраструктурний об’єкт та газогін.

На Миколаївщині агресором з артилерії обстріляно акваторію Очаківської громади та Куцурубську громаду. Через це у Солончаках загинула жінка, поранення отримали дитина 14 років та літній чоловік.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв Нікополь, Марганецьку, Покровську та Мирівську громади — пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди, теплиці та цивільні автомобілі. На Запоріжжі з артилерії обстріляно близько десятка населених пунктів — пошкоджено приватні будинки.

Кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні, ракетоносії заведені в пункти базування.