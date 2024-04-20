Армія РФ зазнала численних втрат на півдні України протягом доби

За інформацією Сил оборони півдня України, протягом доби українські військові на цьому напрямку ліквідували майже 100 загарбників злочинної армії РФ та десятки одиниць ворожого озброєння та технікі.
Що відомо про ситуацію на півдні України
За інформацією військових, протягом доби на цих напрямках було ліквідовано 99 російських загарбників та 31 одиницю ворожого озброєння та техніки.
Серед знищенної техніки:
ЗРК "Стріла-10";
Протитанковий ракетний комплекс;
18 од автобронетехніки;
5 гармат;
міномет;
розвідувальній БпЛА — "Зала";
2 станції РЕБ;
2 аерофотостанції.
Зазначається, що російські окупанти на півдні України намагаються тиснути на позиції українських військових за допомогою великої кількості артилерії та ударних дронів.
Кремлівські загарбники не припиняють аеророзвідку — в операційній зоні зафіксовано проліт 155 розвідувальних дронів.
Що відомо про наслідки атак армії РФ на півдні України
Зазначається, що ворожими ударними дронами було пошкоджено житлову багатоповерхівку на Херсонщині, приватні житлові будинки, кафе.
З артилерії російські окупанти обстрілювали Херсон Антонівку, Берислав та Наддніпрянське.
Внаслідок ворожих обстрілів загинула цивільна людина, пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки, інфраструктурний об’єкт та газогін.
На Миколаївщині агресором з артилерії обстріляно акваторію Очаківської громади та Куцурубську громаду. Через це у Солончаках загинула жінка, поранення отримали дитина 14 років та літній чоловік.
На Дніпропетровщині ворог обстріляв Нікополь, Марганецьку, Покровську та Мирівську громади — пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди, теплиці та цивільні автомобілі. На Запоріжжі з артилерії обстріляно близько десятка населених пунктів — пошкоджено приватні будинки.
Кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні, ракетоносії заведені в пункти базування.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-