Чим ЗСУ могли знищити російський Ту-22МЗ — відповідь британської розвідки

Російська армія втратила один зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Літак брав участь в ударах по півдню України 19 квітня.
Якою зброєю українські військові збили Ту-22МЗ
У Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що українські військові вперше збили російський стратегічний бомбардувальник. Цю інформацію підтвердили як в Україні, так і в Росії.
При цьому британські розвідники вважають, що українські військові для збиття російського Ту-22М3 використовували ракети С-200.
Знищення Ту-22М3. Що відомо
19 квітня Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що українські воїни вперше знищили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який росіяни використовують для ударів по Україні.
У ГУР Міноборони України зазначили, що це перший випадок, коли літак стратегічної авіації РФ знищили під час виконання бойового завдання.
Євлаш зазначив, що знищення стратегічного бомбардувальника окупаційної армії РФ Ту-22М3 є переломним моментом для російської авіації.
За його словами, спецоперації українських військових будуть боляче бити по російських окупантах.
Євлаш підкреслив, що дуже скоро пілоти окупаційної армії РФ зрозуміють, що не перебувають у безпеці навіть на великій відстані від лінії фронту у розв’язаній Кремлем злочинній війні.
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