Чим ЗСУ могли знищити російський Ту-22МЗ — відповідь британської розвідки

Російська армія втратила один зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Літак брав участь в ударах по півдню України 19 квітня.

Якою зброєю українські військові збили Ту-22МЗ

У Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що українські військові вперше збили російський стратегічний бомбардувальник. Цю інформацію підтвердили як в Україні, так і в Росії.

При цьому британські розвідники вважають, що українські військові для збиття російського Ту-22М3 використовували ракети С-200.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 April 2024.



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Однак, майже точно, що повідомлення про використання ракети С-200 (SA-5) є точними, і що це була ще одна успішна операція України проти російських ВПС. Ця система, ймовірно, є тією самою установкою, яка була використана для збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення A-50 23 лютого 2024 року, — йдеться в повідомленні. Поширити

Знищення Ту-22М3. Що відомо

19 квітня Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що українські воїни вперше знищили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який росіяни використовують для ударів по Україні.

У ГУР Міноборони України зазначили, що це перший випадок, коли літак стратегічної авіації РФ знищили під час виконання бойового завдання.

Євлаш зазначив, що знищення стратегічного бомбардувальника окупаційної армії РФ Ту-22М3 є переломним моментом для російської авіації.

В нас є ресурси, якими ми можемо діставати на такі великі дистанції. Ми це вже довели під час збиття літака ДРЛО А-50. І це стало черговим підтвердженням того, що ми можемо модифікувати наші різні засоби, які можуть діставати навіть на такі великі дистанції та ефективно атакувати ворожі літаки, зокрема Ту-22М3, — зазначив Євлаш. Поширити

За його словами, спецоперації українських військових будуть боляче бити по російських окупантах.

Євлаш підкреслив, що дуже скоро пілоти окупаційної армії РФ зрозуміють, що не перебувають у безпеці навіть на великій відстані від лінії фронту у розв’язаній Кремлем злочинній війні.