Чем ВСУ могли уничтожить российский Ту-22МЗ — ответ британской разведки

Российская армия потеряла один из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Самолет участвовал в ударах по югу Украины 19 апреля.
Каким оружием украинские военные сбили Ту-22МЗ
В Министерстве обороны Великобритании отметили, что украинские военные впервые сбили российский стратегический бомбардировщик. Эту информацию подтвердили как в Украине, так и России.
При этом британские разведчики считают, что украинские военные для сбития российского Ту-22М3 использовали ракеты С-200.
Уничтожение Ту-22М3. Что известно
19 апреля Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что украинские воины впервые уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который россияне используют для ударов по Украине.
В ГУР Минобороны Украины отметили, что это первый случай, когда самолет стратегической авиации РФ был уничтожен при выполнении боевого задания.
Евлаш отметил, что уничтожение стратегического бомбардировщика оккупационной армии РФ Ту-22М3 является переломным моментом для российской авиации.
По его словам, спецоперации украинских военных будут больно избивать по российским оккупантам.
Евлаш подчеркнул, что очень скоро пилоты оккупационной армии РФ поймут, что не находятся в безопасности даже на большом расстоянии от линии фронта в развязанной Кремлем преступной войне.
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