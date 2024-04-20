Чем ВСУ могли уничтожить российский Ту-22МЗ — ответ британской разведки
Категория
Украина
Дата публикации

Чем ВСУ могли уничтожить российский Ту-22МЗ — ответ британской разведки

Минобороны Британии
Ту-22МЗ
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Российская армия потеряла один из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Самолет участвовал в ударах по югу Украины 19 апреля.

Каким оружием украинские военные сбили Ту-22МЗ

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что украинские военные впервые сбили российский стратегический бомбардировщик. Эту информацию подтвердили как в Украине, так и России.

При этом британские разведчики считают, что украинские военные для сбития российского Ту-22М3 использовали ракеты С-200.

Однако почти точно, что сообщения об использовании ракеты С-200 (SA-5) точны, и что это была еще одна успешная операция Украины против российских ВВС. Эта система, вероятно, является той же установкой, которая была использована для сбивания российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения A-50 23 февраля 2024 года, — говорится в сообщении.

Уничтожение Ту-22М3. Что известно

19 апреля Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что украинские воины впервые уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который россияне используют для ударов по Украине.

В ГУР Минобороны Украины отметили, что это первый случай, когда самолет стратегической авиации РФ был уничтожен при выполнении боевого задания.

Евлаш отметил, что уничтожение стратегического бомбардировщика оккупационной армии РФ Ту-22М3 является переломным моментом для российской авиации.

У нас есть ресурсы, которыми мы можем доставать на столь большие дистанции. Мы это уже доказали во время сбивания самолета ДРЛО А-50. И это стало очередным подтверждением того, что мы можем модифицировать наши разные средства, которые могут доставать даже на такие большие дистанции и эффективно атаковать вражеские самолеты, в частности, Ту-22М3, — отметил Евлаш.

По его словам, спецоперации украинских военных будут больно избивать по российским оккупантам.

Евлаш подчеркнул, что очень скоро пилоты оккупационной армии РФ поймут, что не находятся в безопасности даже на большом расстоянии от линии фронта в развязанной Кремлем преступной войне.

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