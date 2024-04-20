Армия РФ понесла многочисленные потери на юге Украины в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ понесла многочисленные потери на юге Украины в течение суток

Военный ВСУ
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Источник:  online.ua

По информации Сил обороны юга Украины, за сутки украинские военные на этом направлении ликвидировали почти 100 захватчиков преступной армии РФ и десятки единиц вражеского вооружения и техники.

Что известно о ситуации на юге Украины

На Ореховском направлении оккупанты совершили 5 штурмов, из которых 3 в районе Старомайорского, 2 в районе Роботиного. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонской области, — 7 штурмов в направлении плацдарма возле Крынок. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции, — отмечают представители командования ОСУВ "Одесса".

По информации военных, за сутки на этих направлениях было ликвидировано 99 российских захватчиков и 31 единица вражеского вооружения и техники.

Среди уничтоженной техники:

  • ЗРК "Стрела-10";

  • Противотанковый ракетный комплекс;

  • 18 ед автобронетехники;

  • 5 орудий;

  • миномет;

  • разведывательной БпЛА — "Зал";

  • 2 станции РЭБ;

  • 2 аэрофотостанции.

Отмечается, что российские оккупанты на юге Украины пытаются давить на позиции украинских военных с помощью большого количества артиллерии и ударных дронов.

Кремлевские захватчики не прекращают аэроразведку — в операционной зоне зафиксирован пролет 155 разведывательных дронов.

В течение боевых суток оккупанты нанесли на Ореховском направлении 8 авиационных ударов с применением 8 управляемых авиабомб и более двух десятков неуправляемых авиационных ракет. Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, они применили 260 FPV-дронов, 12 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА разных модификаций 253 оскольчатых боеприпаса, — подчеркивают в Силах.

Что известно о последствиях атак армии РФ на юге Украины

Отмечается, что вражескими ударными дронами была повреждена жилая многоэтажка в Херсонской области, частные жилые дома, кафе.

Из артиллерии российские оккупанты обстреливали Херсон Антоновку, Берислав и Приднепровское.

В результате вражеских обстрелов погиб гражданский человек, повреждены многоэтажки, частные жилые дома, инфраструктурный объект и газопровод.

На Николаевщине агрессором из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской общины и Куцурубскую общину. Из-за этого в Солончаках погибла женщина, ранения получили ребенок 14 лет и пожилой мужчина.

В Днепропетровской области враг обстрелял Никополь, Марганецкую, Покровскую и Мировскую общины — повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, теплицы и гражданские автомобили. В Запорожье из артиллерии обстреляно около десятка населенных пунктов — повреждены частные дома.

Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют, ракетоносители заведены в пункты базирования.

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