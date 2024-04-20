По информации Сил обороны юга Украины, за сутки украинские военные на этом направлении ликвидировали почти 100 захватчиков преступной армии РФ и десятки единиц вражеского вооружения и техники.
Что известно о ситуации на юге Украины
По информации военных, за сутки на этих направлениях было ликвидировано 99 российских захватчиков и 31 единица вражеского вооружения и техники.
Среди уничтоженной техники:
ЗРК "Стрела-10";
Противотанковый ракетный комплекс;
18 ед автобронетехники;
5 орудий;
миномет;
разведывательной БпЛА — "Зал";
2 станции РЭБ;
2 аэрофотостанции.
Отмечается, что российские оккупанты на юге Украины пытаются давить на позиции украинских военных с помощью большого количества артиллерии и ударных дронов.
Кремлевские захватчики не прекращают аэроразведку — в операционной зоне зафиксирован пролет 155 разведывательных дронов.
Что известно о последствиях атак армии РФ на юге Украины
Отмечается, что вражескими ударными дронами была повреждена жилая многоэтажка в Херсонской области, частные жилые дома, кафе.
Из артиллерии российские оккупанты обстреливали Херсон Антоновку, Берислав и Приднепровское.
В результате вражеских обстрелов погиб гражданский человек, повреждены многоэтажки, частные жилые дома, инфраструктурный объект и газопровод.
На Николаевщине агрессором из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской общины и Куцурубскую общину. Из-за этого в Солончаках погибла женщина, ранения получили ребенок 14 лет и пожилой мужчина.
В Днепропетровской области враг обстрелял Никополь, Марганецкую, Покровскую и Мировскую общины — повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, теплицы и гражданские автомобили. В Запорожье из артиллерии обстреляно около десятка населенных пунктов — повреждены частные дома.
Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют, ракетоносители заведены в пункты базирования.
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