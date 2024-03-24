Армія РФ збільшила використання FPV-дронів проти цивільних у трьох областях України

У Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях російська армія на 40% активніше почала застосовувати FPV-дрони.

РФ частіше почала обстрілювати з дронів мирне населення на півдні України

Російська армія на 40% збільшила застосування FPV-дронів на Херсонщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.

Продовжуючи терор мирного населення прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, ворог застосував 234 FPV-дрони, збільшивши їх кількість майже на 40%, у порівнянні з минулою добою.

Також агресор застосував 13 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 269 осколкових боєприпасів. Йдеться, що у цьому "секторі" — стійка тенденція до збільшення щонайменше на 15 % щодобово, але проти них досить вдало працює українська РЕБ.

І все ж внаслідок застосування дронів та розривних боєприпасів поранено три цивільні особи. Пошкоджено приватні будинки. Поширити

Крім того протягом бойової доби загарбники завдали точкові ракетні удари по Миколаївщині — крилатими ракетами увечері та балістичними ракетами вночі. Поцілили по відкритій території за межами населених пунктів. Авіаційними ударами із застосуванням 9 керованих авіабомб та некерованих авіаційних ракет на Оріхівському напрямку противник намагався підтримувати свої штурмові підрозділи під час атак.

Також після тривалої перерви застосував 2 керовані авіабомби по Херсонщині. Внаслідок авіаудару по Токарівці пошкоджено крамницю та приватний будинок. Поширити

На Херсонщині ворожі війська 7 разів вдарили з артилерії по обласному центру, також обстріляли Берислав, Михайлівку, Токарівку, Львове, Качкарівку, Зміївку, Золоту Балку, Микільське, Антонівку, Білозерку, Первомайське, Садове, Кізомис, Тягинку, Бургунку, Томарине, Нововоронцовку, Олександрівку та Станіслав. Внаслідок артилерійських обстрілів Херсонської області 3 цивільні особи поранено. Пошкоджено багатоповерхівку, приватні житлові будинки, пункт незламності.

На Миколаївщині окупанти з артилерії обстріляли Очаківську та Куцурубську громади, на Дніпропетровщині — Нікополь, Марганець та Покровську громаду. На Запоріжжі ворожою артилерією обстріляні Гуляйполе, Малинівка, Мала Токмачка, Роботине, Левадне, Новоандріївка та Червонодніпровка. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

У Чорне море на бойове чергування вийшов 1 патрульний корабель ворожого флоту. Ракетоносії продовжують перебувати в пунктах базування.

За попередню добу російська армія застосувала велику кількість ударних дронів різних типів проти мирного населення прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Для цього загарбники задіяли 168 FPV-дронів, 10 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинули на населенні пункти з БпЛА різних модифікацій 230 осколкових боєприпасів.

У Повітряних силах показали знищення дрону на півдні України

Вечір 19 березня. Продовжуємо знищувати ворожі БПЛА на південному напрямку, — написав командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук та оприлюднив відео роботи ЗСУ.

Олещук подякував за знищення безпілотника воїнів Херсонської зенітної ракетної бригади.