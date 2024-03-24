Армия РФ увеличила использование FPV-дронов против гражданских в трех областях Украины

В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях российская армия на 40% активнее стала применять FPV-дроны.

РФ чаще начала обстреливать с дронов мирное население на юге Украины

Российская армия на 40% увеличила применение FPV-дронов в Херсонской, Днепропетровской и Запорожье.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов разных типов.

Продолжая террор мирного населения прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, враг применил 234 FPV-дрона, увеличив их количество почти на 40% по сравнению с прошлыми сутками.

Также агрессор применил 13 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА разных модификаций 269 осколочных боеприпасов. Речь идет, что в этом "секторе" устойчивая тенденция к увеличению по меньшей мере на 15% ежесуточно, но против них довольно удачно работает украинская РЭБ.

И все же в результате применения дронов и разрывных боеприпасов ранены три гражданских лица. Повреждены частные дома. Поделиться

Кроме того, в течение боевых суток захватчики нанесли точечные ракетные удары по Николаевщине — крылатыми ракетами вечером и баллистическими ракетами ночью. Попали по открытой территории за пределами населенных пунктов. Авиационными ударами с применением 9 управляемых авиабомб и неуправляемых авиационных ракет на Ореховском направлении противник пытался поддерживать свои штурмовые подразделения во время атак.

Также после длительного перерыва применил 2 управляемые авиабомбы по Херсонщине. В результате авиаудара по Токаровке повреждены магазин и частный дом. Поделиться

В Херсонской области вражеские войска 7 раз ударили из артиллерии по областному центру. Александровку и Станислав. В результате артиллерийских обстрелов Херсонской области 3 гражданских лица ранены. Повреждены многоэтажки, частные жилые дома, пункт несокрушимости.

На Николаевщине оккупанты из артиллерии обстреляли Очаковскую и Куцурубскую громады, на Днепропетровщине — Никополь, Марганец и Покровскую общину. В Запорожье вражеской артиллерией обстреляны Гуляйполе, Малиновка, Малая Токмачка, Работино, Левадное, Новоандреевка и Червоноднепровка. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

В Черное море на боевое дежурство вышел 1 патрульный корабль вражеского флота. Ракетоносители продолжают находиться в пунктах базирования.

За предыдущие сутки российская армия применила большое количество ударных дронов разных типов против мирного населения прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Для этого захватчики задействовали 168 FPV-дронов, 10 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросили на населенные пункты из БпЛА разных модификаций 230 осколочных боеприпасов.

В Воздушных силах показали уничтожение дрона на юге Украины

Вечер 19 марта. Продолжаем уничтожать вражеские БПЛА на южном направлении, — написал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук и обнародовал видео работы ВСУ.

Олещук поблагодарил за уничтожение беспилотника воинов Херсонской зенитной ракетной бригады.