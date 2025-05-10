Армія РФ знову зазнала серйозних втрат на фронті

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували одразу 7 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, три артилерійські системи та ще дві інші важливі цілі російських окупантів.