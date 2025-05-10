Армія РФ знову зазнала серйозних втрат на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ знову зазнала серйозних втрат на фронті

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували одразу 7 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, три артилерійські системи та ще дві інші важливі цілі російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочався 1172 день широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 196 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 10 травня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 964 580 (+1 310) осіб;

  • танків — 10 790 (+4) од;

  • бойових броньованих машин — 22 440 (+7) од;

  • артилерійських систем — 27 637 (+49) од;

  • засобів ППО — 1 158 (+1) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35 482 (+36) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 47 830 (+106) од;

Фото: Facebook.com/GeneralStaff.ua

Як зазначає Генштаб ЗСУ, протягом 9 травня армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 34 авіаударів, зокрема скинула 69 керованих бомб.

Ба більше ворог здійснив понад 4100 обстрілів, з них 35 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2174 дрони-камікадзе.

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