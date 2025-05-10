Армія РФ знову зазнала серйозних втрат на фронті

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували одразу 7 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, три артилерійські системи та ще дві інші важливі цілі російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочався 1172 день широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 196 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 10 травня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 964 580 (+1 310) осіб;
танків — 10 790 (+4) од;
бойових броньованих машин — 22 440 (+7) од;
артилерійських систем — 27 637 (+49) од;
засобів ППО — 1 158 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35 482 (+36) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 47 830 (+106) од;
Як зазначає Генштаб ЗСУ, протягом 9 травня армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 34 авіаударів, зокрема скинула 69 керованих бомб.
Ба більше ворог здійснив понад 4100 обстрілів, з них 35 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2174 дрони-камікадзе.
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