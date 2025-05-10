Армия РФ снова понесла серьезные потери на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ снова понесла серьезные потери на фронте

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 10 мая 2025 года
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Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали сразу 7 районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, три артиллерийских системы и еще две важные цели российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1172-й день широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • За прошедшие сутки на фронте произошло 196 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 10 мая 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 964 580 (+1 310) человек;

  • танков — 10 790 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 22 440 (+7) ед;

  • артиллерийских систем — 27 637 (+49) ед;

  • средств ПВО — 1158 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 482 (+36) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 47 830 (+106) ед;

Фото: Facebook.com/GeneralStaff.ua

Как отмечает Генштаб ВСУ, в течение 9 мая армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 34 авиаудара, в том числе сбросила 69 управляемых бомб.

Кроме того, враг совершил более 4100 обстрелов, из них 35 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2174 дрона-камикадзе.

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