Армия РФ снова понесла серьезные потери на фронте

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали сразу 7 районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, три артиллерийских системы и еще две важные цели российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 10 мая 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.05.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 964 580 (+1 310) человек;

танков — 10 790 (+4) ед;

боевых бронированных машин — 22 440 (+7) ед;

артиллерийских систем — 27 637 (+49) ед;

средств ПВО — 1158 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 482 (+36) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 47 830 (+106) ед;

Фото: Facebook.com/GeneralStaff.ua

Как отмечает Генштаб ВСУ, в течение 9 мая армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 34 авиаудара, в том числе сбросила 69 управляемых бомб.

Кроме того, враг совершил более 4100 обстрелов, из них 35 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 2174 дрона-камикадзе.