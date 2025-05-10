Россия закрывает воздушное пространство над Капустиным Яром — к чему готовиться

Страна-агрессорка РФ объявила о закрытии на 12-13 мая воздушного пространства над ракетным полигоном Капустин Яр. По всей вероятности, это было сделано для пуска баллистических ракет.

Что может значить новое решение РФ

Эксперты сразу же обратили внимание на указанный диапазон высот, который будет закрыт: от уровня поверхности до неограниченной высоты.

Что важно понимать, запрет будет распространяться на все воздушные суда, которые могут совершать полеты в этом районе 12 и 13 мая с 06:00 до 16:00 по местному времени.

По словам специалистов, аналогичный запрет на полеты уже действовал ранее — 21 ноября 2024 года — он был объявлен накануне удара баллистической ракетой "Кедр" ("Орешник") по Днепру.

Все это происходит на фоне обращения Посольства США к своим согражданам — последних призывали быть осторожными из-за риска масштабного воздушного удара "в ближайшие несколько дней".

Как уже упоминалось ранее, российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" была создана на основе РС-26 "Рубеж".