Россия закрывает воздушное пространство над Капустиным Яром — к чему готовиться
Категория
Украина
Дата публикации

Россия закрывает воздушное пространство над Капустиным Яром — к чему готовиться

Что может значить новое решение РФ
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Источник:  Милитарный

Страна-агрессорка РФ объявила о закрытии на 12-13 мая воздушного пространства над ракетным полигоном Капустин Яр. По всей вероятности, это было сделано для пуска баллистических ракет.

Главные тезисы

  • Запрет полетов распространяется на все воздушные суда, которые могут совершать полеты в этом районе.
  • Посольство США в Украине уже начало бить тревогу.

Что может значить новое решение РФ

Эксперты сразу же обратили внимание на указанный диапазон высот, который будет закрыт: от уровня поверхности до неограниченной высоты.

Что важно понимать, запрет будет распространяться на все воздушные суда, которые могут совершать полеты в этом районе 12 и 13 мая с 06:00 до 16:00 по местному времени.

По словам специалистов, аналогичный запрет на полеты уже действовал ранее — 21 ноября 2024 года — он был объявлен накануне удара баллистической ракетой "Кедр" ("Орешник") по Днепру.

Все это происходит на фоне обращения Посольства США к своим согражданам — последних призывали быть осторожными из-за риска масштабного воздушного удара "в ближайшие несколько дней".

Как уже упоминалось ранее, российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" была создана на основе РС-26 "Рубеж".

На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории — более 11 махов.

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