Россия закрывает воздушное пространство над Капустиным Яром — к чему готовиться

Страна-агрессорка РФ объявила о закрытии на 12-13 мая воздушного пространства над ракетным полигоном Капустин Яр. По всей вероятности, это было сделано для пуска баллистических ракет.
Главные тезисы
- Запрет полетов распространяется на все воздушные суда, которые могут совершать полеты в этом районе.
- Посольство США в Украине уже начало бить тревогу.
Что может значить новое решение РФ
Эксперты сразу же обратили внимание на указанный диапазон высот, который будет закрыт: от уровня поверхности до неограниченной высоты.
Что важно понимать, запрет будет распространяться на все воздушные суда, которые могут совершать полеты в этом районе 12 и 13 мая с 06:00 до 16:00 по местному времени.
По словам специалистов, аналогичный запрет на полеты уже действовал ранее — 21 ноября 2024 года — он был объявлен накануне удара баллистической ракетой "Кедр" ("Орешник") по Днепру.
Все это происходит на фоне обращения Посольства США к своим согражданам — последних призывали быть осторожными из-за риска масштабного воздушного удара "в ближайшие несколько дней".
Как уже упоминалось ранее, российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" была создана на основе РС-26 "Рубеж".
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