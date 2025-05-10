Росія закриває повітряний простір над Капустіним Яром — до чого готуватися
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія закриває повітряний простір над Капустіним Яром — до чого готуватися

Що може означати нове рішення РФ
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Джерело:  Мілітарний

Країна-агресорка РФ оголосила про закриття на 12-13 травня повітряного простору над ракетним полігоном Капустин Яр. Цілком імовірно, це було зроблено для пуску балістичних ракет.

Головні тези:

  • Заборона польотів поширюється на всі повітряні судна, що можуть здійснювати польоти в цьому районі.
  • Посольство США в Україні уже почало бити на сполох.

Що може означати нове рішення РФ

Експерти одразу звернули увагу на зазначений діапазон висот, який буде закритий: від рівня поверхні до необмеженої висоти.

Що важливо розуміти, заборона буде поширюватися на всі повітряні судна, що можуть здійснювати польоти в цьому районі 12 і 13 травня з 06:00 до 16:00 за місцевим часом.

За словами фахівців, аналогічна заборона на польоти вже діяла раніше — 21 листопада 2024 року — вона була оголошена напередодні удару балістичною ракетою "Кедр" ("Орєшник") по Дніпру.

Усе це відбувається на тлі звернення Посольства США до своїх співгромадян — останніх закликали бути обережними через ризик масштабного повітряного удару "протягом найближчих кількох днів".

Як уже згадувалося раніше, російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" була створена на основі РС-26 "Рубеж".

На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 махів.

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