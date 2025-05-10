Росія закриває повітряний простір над Капустіним Яром — до чого готуватися

Країна-агресорка РФ оголосила про закриття на 12-13 травня повітряного простору над ракетним полігоном Капустин Яр. Цілком імовірно, це було зроблено для пуску балістичних ракет.

Що може означати нове рішення РФ

Експерти одразу звернули увагу на зазначений діапазон висот, який буде закритий: від рівня поверхні до необмеженої висоти.

Що важливо розуміти, заборона буде поширюватися на всі повітряні судна, що можуть здійснювати польоти в цьому районі 12 і 13 травня з 06:00 до 16:00 за місцевим часом.

За словами фахівців, аналогічна заборона на польоти вже діяла раніше — 21 листопада 2024 року — вона була оголошена напередодні удару балістичною ракетою "Кедр" ("Орєшник") по Дніпру.

Усе це відбувається на тлі звернення Посольства США до своїх співгромадян — останніх закликали бути обережними через ризик масштабного повітряного удару "протягом найближчих кількох днів".

Як уже згадувалося раніше, російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" була створена на основі РС-26 "Рубеж".