Росія закриває повітряний простір над Капустіним Яром — до чого готуватися

Країна-агресорка РФ оголосила про закриття на 12-13 травня повітряного простору над ракетним полігоном Капустин Яр. Цілком імовірно, це було зроблено для пуску балістичних ракет.
Головні тези:
- Заборона польотів поширюється на всі повітряні судна, що можуть здійснювати польоти в цьому районі.
- Посольство США в Україні уже почало бити на сполох.
Що може означати нове рішення РФ
Експерти одразу звернули увагу на зазначений діапазон висот, який буде закритий: від рівня поверхні до необмеженої висоти.
Що важливо розуміти, заборона буде поширюватися на всі повітряні судна, що можуть здійснювати польоти в цьому районі 12 і 13 травня з 06:00 до 16:00 за місцевим часом.
За словами фахівців, аналогічна заборона на польоти вже діяла раніше — 21 листопада 2024 року — вона була оголошена напередодні удару балістичною ракетою "Кедр" ("Орєшник") по Дніпру.
Усе це відбувається на тлі звернення Посольства США до своїх співгромадян — останніх закликали бути обережними через ризик масштабного повітряного удару "протягом найближчих кількох днів".
Як уже згадувалося раніше, російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" була створена на основі РС-26 "Рубеж".
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