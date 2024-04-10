Армія РФ зосереджує зусилля на наступі в районі Красногорівки
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ зосереджує зусилля на наступі в районі Красногорівки

Знищена техніка армії РФ
Джерело:  Суспільне

За словами офіцера 59-ї ОМБр ім. Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, наразі злочинна армія РФ концентрує зусилля на наступі в районі Красногорівки на Донеччині. 

Що відомо про ситуацію в районі Красногорівки

Цехоцький зазначив, що ворог проводить піхотні штурми за підтримки бронетехніки та кидає у бій спецпризначенців на квадроциклах.

Третю добу поспіль як армія РФ за підтримки бронетехніки почали наступати в районі Красногорівки, тривають штурми Невельського, Первомайського, намагаються закріпитися. На Красногорівку йдуть десятками одиниць техніки. Мета там, Селидове, воно в тому напрямку. Але всі атаки відбиті, — підкреслив український військовий.

Він додав, що російські окупанти кидають у бій танки, БМП та інші види бронетехніки, більше половини якої знищується українськими військовими.

Постійно виловлюємо поодиноких туристів, які до речі підкріплені спецпризначенцями, що на квадроциклах намагалися наступати в напрямку наших позицій. Це відчайдушні штурмовики, тобто мобілізованих підкріплюють, — пояснює Цехоцький.

Він також вказав на переодичні авіаудари авіації країни-агресорки.

Вони хочуть вдарити і пробити оборону в одному місці. Це в них такі маневри. Кулак туди зосередили. Але всі атаки відбиті, позиції наших підрозділів під контролем, — запевнив військовий.

Що відомо про ситуацію на інших ділянках

За інформацією аналітиків DeepState, російські окупанти взяли підконтроль лісосмуги між селами Тоненьке та Уманське в районі Авдіївки.

Зазначається, що протягом 9 квітня злочинна армія РФ намагалась двічі штурмувати південні околиці Уманського, не шкодуючи ні живої сили, ні військової техніки.

На світанку в бій було введено колону з 15 ОВТ, а вже в обід ще одну з 10 ОВТ, — підкреслюється у повідомленні.

Аналітики зазначають, що ворожі атаки відбили воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади зі складу Десантно-штурмових військ.

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