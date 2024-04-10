За словами офіцера 59-ї ОМБр ім. Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, наразі злочинна армія РФ концентрує зусилля на наступі в районі Красногорівки на Донеччині.
Що відомо про ситуацію в районі Красногорівки
Цехоцький зазначив, що ворог проводить піхотні штурми за підтримки бронетехніки та кидає у бій спецпризначенців на квадроциклах.
Він додав, що російські окупанти кидають у бій танки, БМП та інші види бронетехніки, більше половини якої знищується українськими військовими.
Він також вказав на переодичні авіаудари авіації країни-агресорки.
Що відомо про ситуацію на інших ділянках
За інформацією аналітиків DeepState, російські окупанти взяли підконтроль лісосмуги між селами Тоненьке та Уманське в районі Авдіївки.
Зазначається, що протягом 9 квітня злочинна армія РФ намагалась двічі штурмувати південні околиці Уманського, не шкодуючи ні живої сили, ні військової техніки.
Аналітики зазначають, що ворожі атаки відбили воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади зі складу Десантно-штурмових військ.
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